La Bulgaria avvolta dal mistero dopo che sei sono morti in montagna, facendo paragoni con "Twin Peaks "

HQ

La Bulgaria è scossa dopo che sei persone sono state trovate morte in episodi separati ma apparentemente collegati in aree montuose a nord di Sofia, in un caso che le autorità hanno definito senza precedenti. Il capo della polizia nazionale Zahari Vaskov lo ha definito "un caso senza paragoni nel nostro paese", mentre il procuratore capo Borislav Sarafov ha detto che i dettagli erano più scioccanti che una finzione.

L'indagine è iniziata all'inizio di febbraio, quando tre uomini di 45, 49 e 51 anni sono stati trovati tra i resti bruciati di una capanna vicino al passo di Petrohan. Tutti avevano ferite da arma da fuoco alla testa che, secondo gli esperti forensi, sembravano autoinflitte, con il DNA sulle armi corrispondente solo al defunto. Pochi giorni dopo, la polizia ha trovato i corpi di altre tre persone (due uomini di 51 e 22 anni e un ragazzo di 15 anni) in un camper vicino al Picco Okolchitsa, a circa 100 km a nord della capitale. I pubblici ministeri hanno detto che le autopsie suggeriscono "probabilmente due omicidi commessi successivamente e un suicidio" tra gli ultimi tre.

Cinque dei caduti erano collegati a un'ONG di protezione della natura che utilizzava la loggia Petrohan come base. Sebbene la polizia abbia citato una possibile instabilità psicologica all'interno del gruppo e abbia sottolineato l'interesse dei membri per il Buddhismo tibetano, i parenti hanno respinto le ipotesi di conflitti interni e hanno sostenuto che le vittime potrebbero aver assistito ad attività criminali vicino al confine serbo, una zona nota per il contrabbando e il disboscamento illegale. Con i dettagli ufficiali limitati, le speculazioni si sono diffuse rapidamente online, approfondendo la sfiducia pubblica in un paese già ad affrontare instabilità politica e che si avvicina all'ottava elezione parlamentare in cinque anni...