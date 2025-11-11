Bungie alle corde: Sony afferma che Destiny 2 non ha raggiunto il livello di vendite e coinvolgimento degli utenti che speravano

HQ

L'acquisizione di Bungie da parte di Sony è sempre stata vista tra i giocatori come un'operazione rischiosa che non è mai decollata. Una scommessa di un'epoca precedente dell'azienda, dove i games-as-a-service sembravano l'unico orizzonte possibile, e che, dopo anni e centinaia di milioni di dollari persi, sembra stia rivoltando le acque. Con Bungie, tutto dipendeva dal fatto che Destiny rimanesse il franchise di looter-shooter in carica, ma non è più così.

Sony ha pubblicato un rapporto ampliato sul suo impatto sui guadagni dell'azienda nel segmento Giochi e servizi di rete dove, in una sessione di domande e risposte (grazie, TWIV), ha dichiarato perdite di valore su "beni immateriali e altri beni relativi a Destiny 2". Il CFO dell'azienda Lin Tao ha sostenuto che "per quanto riguarda Destiny 2, in parte a causa dei cambiamenti nell'ambiente competitivo, il livello di vendite e il coinvolgimento degli utenti non hanno raggiunto le aspettative che avevamo al momento dell'acquisizione di Bungie".

"Anche se continueremo ad apportare miglioramenti, per il momento abbiamo rivisto al ribasso la proiezione aziendale e abbiamo registrato una perdita di valore su una parte degli asset di Bungie".

Questa non è una buona notizia per l'ex gioiello della corona di Microsoft e per i creatori originali di Halo, che ora stanno lottando per mantenere in vita Destiny 2 nella nuova Saga di Destiny, mentre si preparano anche per il lancio di Marathon, un remake del loro stesso titolo uscito oltre 30 anni fa e che ha attraversato uno sviluppo piuttosto turbolento.

Con questi due fronti aperti e il disincanto dei suoi boss, Bungie non ha molto margine di errore in questo momento se vuole mantenere le cose in movimento.

Come pensi che reagirà Bungie sia a Destiny 2 che allo sviluppo di Marathon dopo questa revisione da parte dei loro capi alla Sony?