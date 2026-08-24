Bungie aveva fino a sei giochi in sviluppo quando Sony acquisì l'azienda

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Oggi, Bungie è solo un'ombra di ciò che era stato. Quando Sony ha acquisito l'azienda nel 2022, era al suo massimo assoluto, con tra 1.500 e 1.600 dipendenti. Dopo un lungo declino e numerose riportate tensioni con Sony, si dice che l'azienda abbia ora poco meno di 500 dipendenti.

In altre parole, si tratta di un calo severo. Ma a quanto pare, non è solo il numero di dipendenti a subire un colpo. In un video blog intitolato PlayStation's Live-Service Initiative Could Not Have Gone Worse, scritto dal giornalista di Bloomberg Jason Schreier, spiega che diversi progetti Bungie sono stati recentemente abbandonati e che apparentemente avevano fino a sei giochi in sviluppo:

"Come parte di quell'acquisizione, Bungie aveva anche in lavorazione una serie di altri giochi live service che Sony voleva vedere uscire negli anni successivi, oltre ovviamente a Destiny 2, che è il grande progetto in corso di Bungie."

Schreier spiega che Bungie aveva "cinque o sei progetti diversi in lavorazione", anche se non tutti sono stati cancellati; tuttavia, né il gioco mobile Destiny Rising né Marathon sono riusciti ad attirare acquirenti.

Non è chiaro su cosa stia lavorando Bungie in questo momento, a parte il supporto per Marathon. Dato quanto Bungie si sia ridotta rispetto al suo periodo d'oro tre o quattro anni fa, si potrebbe sospettare che i progetti in cui erano in lavorazione quando Sony li ha acquisiti siano stati cancellati.