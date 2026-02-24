Bungie bandirà Marathon baratori in modo permanente con una politica di tolleranza zero

HQ

Mentre Destiny 2 continua a zoppicare e a sopravvivere con avanzi, sembra certamente che questo possa essere dovuto in parte allo sviluppatore Bungie che ha messo tutte le uova nel paniere di Marathon. In un nuovo post sul blog, Bungie rivela alcune delle cose che ha in serbo per supportare le prestazioni online di Marathon e per garantire che il gioco prosperi senza azioni compromesse a lungo termine.

Per prima cosa, il gioco avrà server dedicati che offriranno un ulteriore livello di sicurezza che dovrebbe aiutare a proteggere dai bari. Tuttavia, se qualcuno dovesse trovare un modo per superare questa situazione, Bungie starà attenta a chiunque abusi del gioco e adotterà una politica di tolleranza zero per cui i baranti vengono bannati per sempre, senza alcuna seconda possibilità. Ci sarà anche un elemento Fog of War che neutralizzerà i wall hack e altri trucchi visivi usati in altri giochi.

Questo si aggiunge a sistemi di rete avanzati che dovrebbero ridurre eventuali problemi di connessione, inclusa l'elevata perdita di pacchetti per chi vive in aree rurali o più isolate, e anche per chi ha connessioni a banda larga più restrittive. A proposito di connessione, se ti disconnetti da una partita a metà partita, potrai rientrare senza problemi, e se il recupero della connessione fallisce a causa di un problema da parte di Bungie, tutto l'equipaggiamento iniziale verrà tentato di restituire ai giocatori interessati.

Bungie conclude anche sottolineando che questo è solo l'inizio del suo investimento in rete e sicurezza online per Marathon, una grande serie di promesse che si spera un giorno si insinueranno nel Destiny 2 che sta affondando.

Non vedi l'ora di vedere Marathon ? L'atteso sparatutto uscirà su PC, PS5 e Xbox Series X/S il 5 marzo.