Bungie condividerà la prossima settimana un sacco di dettagli sull'espansione Renegades di Destiny 2 a tema Star Wars
Aspettatevi uno show che discute anche dell'aggiornamento principale di Ash & Iron.
La prossima settimana, Bungie tornerà per un nuovo Developer Livestream dove punterà i riflettori sul futuro di Destiny 2 ancora una volta.
Martedì 9 settembre alle 17:00 BST/18:00 CEST, lo sviluppatore ospiterà uno spettacolo che si concentrerà sull'imminente espansione a tema Star Wars nota come Renegades, il tutto mentre fornisce anche i dettagli sul Ash & Iron Major Update.
Tutto questo arriva mentre lo sviluppatore condivide anche un sacco di modifiche al sandbox pianificate per Destiny 2, il tutto in un immenso post sul blog che rivela che dovremmo aspettarci modifiche ai reticoli di fuoco senza mirare delle armi, agli archetipi delle armi, alle armi Exotic, ai vantaggi delle armi, alle mod delle armi, alle armature Exotic e alle abilità. Dai un'occhiata al post sul blog qui.
Per quanto riguarda il lancio di Renegades nel gioco, il debutto è previsto per il 2 dicembre 2025. Dai un'occhiata al trailer di annuncio qui sotto.