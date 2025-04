Bungie conferma: Marathon non è free-to-play

HQ

Di recente, il mondo ha avuto modo di immergersi in Marathon, il prossimo sparatutto di estrazione di Bungie con elementi PvPvE, vagamente ispirato alla loro classica serie degli anni '90. È anche uno degli ultimi titoli rimasti di Sony dalla loro grande spinta al live-service annunciata qualche anno fa, un piano che, come ormai tutti sappiamo, si è trasformato in un disastro fenomenale, con Concord che è diventato uno dei più grandi flop commerciali nella storia dei videogiochi.

Quindi, la grande domanda è: Sony ha imparato qualcosa da questi fallimenti? A partire da ora, è onestamente difficile da dire. Proprio come Concord, è stato confermato che Marathon non sarà free-to-play. Tuttavia, vale la pena notare che anche Marathon non sarà venduto a prezzo pieno: si prevede che verrà lanciato intorno ai $ 40.

In un post sui social media, Bungie ha dichiarato:

"Marathon sarà un titolo premium. Marathon non sarà un titolo 'a prezzo pieno'."

Qual è la tua opinione su questo? Sei disposto a spendere 40 dollari su Marathon ?