Bungie corregge gentilmente le controverse microtransazioni di Marathon

In circostanze piuttosto bizzarre, Bungie decise di lanciare Marathon con microtransazioni un po' poco amichevoli per i consumatori. In sostanza, potresti comprare pacchetti della cosiddetta valuta Lux in soli pezzi da 500 per circa 5 dollari o un pacchetto più economico da 10 dollari che concede 1.100 Lux. Sembra piuttosto tipico, vero? Certo, tranne che una skin Runner in Marathon costa 1.120 Lux ciascuna...

In sostanza, chiunque volesse acquistare un cosmetico per la pelle con la valuta premium doveva prendere il pacchetto da 10 dollari e poi uno da 5 dollari per assicurarsi di avere i 20 Lux in più necessari per completare l'acquisto. Ora, dopo una serie di critiche da parte dei fan, Bungie ha annunciato un cambiamento in arrivo che risolverà questo problema, il che significa che il pacchetto da 10 dollari ricompenserà esattamente la quantità di Lux necessaria per acquistare una skin, aggiungendo altri 20 Lux per ogni pacchetto da 10 dollari.

Arriverà anche una funzione di tipo ricompensa che concederà a chiunque abbia acquistato uno dei bundle da 10 dollari 20 Lux aggiuntivi, tutto questo quando questa correzione verrà effettuata questa settimana. Allo stesso modo, questa correzione arriverà in linea con una serie di altri aggiornamenti del gioco nella sua prima patch, di cui Bungie ha dato un'assaggio in un blog di aggiornamenti.

Per prima cosa, sappiamo che i punti di navigazione degli obiettivi a distanza appariranno presto al doppio della distanza di 20 m, ci saranno più armadi medici e casse munizioni sul perimetro, e le munizioni iniziali nei kit iniziali MIDA, CyberAcme e Arachne verranno potenziate. In sostanza, benvenuti cambiamenti in generale.

