Bungie impediva alle persone di scrivere "Arc Raiders" nella chat Marathon

HQ

Questa settimana è il weekend Marathon, con Bungie e Sony che stanno gestendo quello che chiamano Server Slam tra il 26 febbraio e il 2 marzo. Questo permetterà ai server di essere sottoposti a un accurato test di stress prima della prima del 5 marzo. Ma i giocatori hanno notato qualcosa di interessante, che potete vedere più nel dettaglio in questo clip su Twitch.

Si scopre che, per qualche motivo sconosciuto, Bungie non permetteva alle persone di parlare degli Arc Raiders nella chat, e il titolo veniva censurato anche se si cercava di mascherarlo in vari modi. Fortunatamente, quando questo ha iniziato ad attirare l'attenzione, Bungie ha agito rapidamente e ha risolto il problema, il che significa che ora è possibile parlare del titolo concorrente degli Embark Studios e usare effettivamente il suo nome.

Non abbiamo ricevuto alcuna spiegazione sul motivo per cui sia stata censurata in primo luogo. Può darsi che qualche parte del titolo sia problematica in una lingua principale o qualcosa del genere, ma è anche impossibile scrollarsi di dosso il sospetto che Bungie non volesse che la gente parlasse del suo concorrente.

Secondo te, di cosa si trattava?