Bungie offre 500 $ ai giocatori che eseguono il playtest Marathon per 30 giorni

Disperazione o colpo da maestro? È difficile dirlo, ma dopo mesi di stampa negativa - voci di cancellazione, opere d'arte rubate e una quasi totale mancanza di interesse da parte dei giocatori - Bungie si sta ora rivolgendo a nuovi metodi per attirare i giocatori. Secondo quanto riportato, lo studio sta preparando un massiccio playtest della durata di 30 giorni, dall'8 settembre al 7 ottobre.

Ciò che spicca di più è l'incentivo: i giocatori che accedono per almeno un'ora al giorno durante le finestre temporali impostate - nei giorni feriali dalle 15 alle 19 PT e nei fine settimana dalle 14 alle 20 PT - saranno ricompensati con una carta regalo da $ 500. Verrà premiata anche una partecipazione minore, ma Bungie ha chiarito che l'impegno a lungo termine è il vero obiettivo. Si dice che i giocatori selezionati abbiano già ricevuto un'e-mail da Sony che li invita a partecipare a questo "Studio di ricerca sugli utenti di 30 giorni".

Ufficialmente, il lancio di Marathon è ancora previsto prima della fine dell'anno fiscale 2025 di Sony, ovvero non oltre il 31 marzo 2026. Resta da vedere se questa finestra di rilascio regge. La vera domanda è: questa strategia cash-for-play rappresenta una mossa intelligente per suscitare interesse, o una scommessa disperata per rilanciare un progetto che molti avevano già scartato?