Bungie promette aggiornamenti al PvP, all'economia di medi e munizioni, alle opzioni di coda, all'interfaccia utente e altro ancora di Marathon

Sebbene la natura stessa del Server Slam per Marathon fosse che Bungie mettesse alla prova il gioco e garantisse un debutto completo senza intoppi più avanti questa settimana, l'afflusso di giocatori che testano il gioco permette anche allo sviluppatore di Destiny 2 di raccogliere feedback e ulteriori riflessioni per vedere come la community si stia identificando con il progetto.

A tal fine, ora è stato condiviso un articolo completo di feedback su Server Slam, che commenta le aree che Bungie intenderà migliorare e apportare, o semplicemente tenere d'occhio anche nelle prossime settimane di lancio.

Per prima cosa, possiamo aspettarci che Bungie tenga d'occhio le opzioni di coda, poiché i giocatori stanno mostrando interesse per un'opzione di coda in duo dedicata. Questo si aggiunge alla possibilità di rimuovere completamente la selezione dei tasti, dato che i giocatori console in particolare vogliono l'opzione di rimuovere input non necessari.

Oltre a questo, il PvP e i bassi valori di tempo per uccidere sono nel mirino di Bungie, con particolare attenzione a come questo rifletta l'esperienza di gioco sulle mappe non principianti. Possiamo aspettarci cambiamenti alla fine anche nell'economia di medi e munizioni del gioco, dato che "i farmaci stanno assorbendo gran parte del tuo budget di equipaggiamento iniziale e i combattimenti consecutivi possono consumare rapidamente le tue riserve di mediche e munizioni."

Ci sono molte persone che hanno opinioni diverse sul design dell'interfaccia utente per Marathon e indipendentemente dal fatto che la ami o la odi, Bungie vuole il tuo feedback per "assicurarti di navigare facilmente, leggere cosa succede durante la battaglia, gestire efficacemente l'equipaggiamento e vedere i tuoi ping senza alcun rumore intorno."

Infine, aspettatevi modifiche alle prestazioni PC per rendere il gioco più fluido sulla piattaforma, oltre a modifiche al movimento e alla generazione di calore, poiché i fan esprimono interesse a rendere il gioco più fluido dal punto di vista del movimento.

Hai giocato al Server Slam nel weekend e cosa ne pensi? Puoi leggere i nostri pensieri positivi qui.