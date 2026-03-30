Bungie: "Siamo nel gioco con Marathon "

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Poche settimane dopo il lancio di Marathon, ora possiamo dire che i pessimisti si sbagliavano. Non era certo una nuova Concord - ma non ha nemmeno venduto particolarmente bene, e secondo le ultime cifre la PlayStation 5 rappresenta solo il 19% della base di giocatori. Questo è qualcosa che ovviamente non piace al proprietario di Bungie, Sony.

Detto ciò, fortunatamente, non sembra esserci alcun pericolo che il gioco venga chiuso, almeno non nel prossimo futuro. In un post sul sito ufficiale (tramite Tech4Gamers), Bungie scrive che si tratta di un impegno a lungo termine e che non vedono l'ora di espandere il gioco per molti anni a venire:

"Siamo lì per il lungo periodo con Marathon. Attendiamo con interesse molti anni di miglioramenti costanti in ogni aspetto del gioco."

Marathon ha ricevuto un'accoglienza piuttosto mista, e quelle recensioni di alto livello sono state rare. L'abbiamo anche recensito, e potete leggere le nostre impressioni qui.

Cosa pensi del futuro di Marathon ? Sony (che, dopotutto, tiene i fondi finanziari) avrà pazienza con il gioco anche se le vendite non decolleranno, o possiamo contare su una sua crescita e espansione per molti anni a venire?