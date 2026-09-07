Bungie sta drasticamente ridimensionando la sua sede dopo anni difficili

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È noto che Bungie ha affrontato gravi problemi in diversi ambiti, che la serie Destiny non ha più avuto le stesse prestazioni di una volta e che il suo progetto principale, Marathon, non ha attirato un gran numero di attori. Questo ha portato a licenziamenti significativi e, poco dopo l'acquisizione dell'azienda, Sony aveva circa 1.600 dipendenti, mentre oggi si dice che questo numero sia intorno ai 500.

Questo, ovviamente, ha delle conseguenze, e The Game Post ora riporta che l'azienda ha messo in subaffitto la sua struttura di quasi 20.000 metri quadrati a Bellevue. Lo studio stesso conferma ciò in una dichiarazione, sottolineando che, pur rimanendo a Bellevue, sta ora valutando alternative:

"Bungie sta esplorando opzioni per subaffittare il suo campus a Bellevue, Washington. Lo studio è passato a un modello digital-first diversi anni fa, e questa mossa riflette le esigenze in evoluzione del team sul posto di lavoro e l'efficacia della collaborazione a distanza. Bungie continuerà a mantenere una presenza fisica in ufficio a Bellevue."

Cosa succederà a Bungie in futuro rimane poco chiaro. Sony ha acquisito l'azienda per 3,6 miliardi di dollari, e molti fan ritengono che questa possa essere stata una decisione discutibile. Al momento dell'acquisizione, Bungie avrebbe lavorato a sei giochi, anche se la maggior parte sembra essere stata abbandonata, secondo un nuovo rapporto.