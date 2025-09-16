Buon 40° compleanno Mario!

HQ

Il 13 settembre 1985 avevo cinque anni. Mancava ancora circa un anno e mezzo al debutto di Mario in Europa (15 maggio 1987), e naturalmente non avevo idea dell'impatto che avrebbe avuto il piccolo idraulico paffuto.

Non solo su di me, ma su tutto il mondo. Ma ci sarebbe voluto un po' di tempo.

Perché anche se Super Mario Bros era, ed è, un fantastico gioco platform, ci sono molti altri fattori che sono importanti quando qualcosa deve diventare davvero decisivo per il genere. Sia per quello che è stato che per quello che diventerà. Una di queste cose è, ovviamente, il merchandising. Nel 1987 non avevamo nulla del genere per Mario. Non c'erano console NES appositamente progettate, nessun amiibo o altre figure da collezione, nessun controller con motivi di personaggi. La prima cosa che ricordo di essere apparsa in questo modo è stata forse una maglietta e forse un asciugamano da bagno.

Le figure da collezione dei giochi erano rare, quasi inesistenti. Mentre il mondo del cinema sfornava action figure che rappresentavano praticamente tutto, ci sarebbero voluti anni prima che i giochi ottenessero qualcosa di simile a un equivalente. Forse un segno che i giochi, a quel tempo e in quel luogo, non erano così popolari.

Annuncio pubblicitario:

Il corso 1-1 è uno dei livelli di gioco più famosi della storia.

Quarant'anni dopo, naturalmente, tutto è completamente diverso. Oggi siamo in attesa del secondo film animato di Super Mario Bros, abbiamo parchi divertimento, musei e numerosi negozi Nintendo traboccanti di gadget da acquistare. Locandine di giochi, vestiti, Lego... Tutto è disponibile.

Questo è in parte il modo in cui nasce una superstar: essendo visibile. Ovunque e su tutto. Ma naturalmente, cresce di più attraverso giochi assolutamente fantastici. La domanda è se una serie di giochi, almeno una con un numero di titoli simile, abbia avuto uno standard così costantemente alto come la serie di Super Mario. Mentre Sega ha lottato contro le probabilità con Sonic in diverse occasioni, e dove Crash e Spyro hanno sicuramente offerto molti giochi divertenti ma non si sono avvicinati ad avere lo stesso impatto, ci sono davvero solo altre due serie di giochi dello stesso genere a cui riesco a pensare in questo momento. Uno si chiama Ratchet & Clank. L'altro si chiama Astro Bot. Ma il primo non è un po' più un gioco d'azione, e il secondo ha solo due (e mezzo) giochi rilasciati.

Non c'è dubbio che Mario sia il più grande. Tuttavia, questo lo sappiamo già.

Annuncio pubblicitario:

Se volete qualche informazione di base, è stato Mario Segale, il padrone di casa della sede americana di Nintendo, da cui l'idraulico ha preso il nome. Shigeru Miyamoto in realtà voleva usare il personaggio di Braccio di Ferro, ma problemi di licenza hanno fatto sì che Miyamoto dovesse inventare il suo. Originariamente si chiamava Jumpman, creato nel 1981, e avrebbe dovuto raggiungere la cima della grande scimmia nella parte superiore dello schermo nel gioco arcade Donkey Kong. Ma sono tutti i fantastici giochi platform che sono nati da allora che conosciamo principalmente Mario e per cui lo celebriamo.

È così che inizia la storia dei videogiochi.

A metà degli anni '80, questo carattere sembrava essere presente in ogni altro salotto. Ricordo come giocavano i miei genitori, usando il classico movimento "strattona il controller verso l'alto" per far saltare Mario. I tre giochi per NES erano fantastici di per sé, ma ce ne sono due in particolare che si distinguono per essere davvero decisivi: uno era Super Mario World. Considerato da molti il miglior gioco platform del mondo e, per molti versi, il gioco platform 2D definitivo, sia visivamente che concettualmente, di tutto ciò che è venuto prima.

Poi, ovviamente, abbiamo Super Mario 64.

Avrei potuto scrivere questo testo solo su questo. Perché è stato così fantastico e così significativo. Quando hai preso in mano il controller Nintendo 64 per la prima volta, Mario è saltato fuori dal tubo verde e lo hai guidato verso il castello, era come vedere uno scorcio del futuro. È stato anche qui che Mario ha preso la sua voce iconica da Charles Martinet, una voce che sarebbe rimasta con noi fino al 2023, quando Kevin Afghani ha assunto il ruolo nei giochi.

Nel 1997, mio padre lavorava per un giornale e grazie a una collaborazione con Bergsala ho avuto modo di testare e recensire i giochi Nintendo. Un giorno, quando tornò a casa, ci portò un Nintendo 64 da prendere in prestito per una settimana. Oltre ad essere completamente assorbito dal gioco, gli amici volevano venire a giocare e quando stavo per scrivere una recensione di Super Mario 64, ho usato cliché come "il futuro è qui" e superlativi simili. C'era così tanto da dire e sia io che il resto delle pubblicazioni di giochi del mondo abbiamo cercato di superarci a vicenda nel dire tutto. Ci sono un sacco di giochi che probabilmente menzioneremo sempre, in cima alla lista e alla cronaca come quello che ha "cambiato tutto" e "gettato le basi" e così via.

L'anno prossimo, i fratelli torneranno con un nuovo film.

Oltre ad essere un gioco fantastico, questo è davvero ciò che Super Mario 64 è diventato. Qualcosa con cui confrontarsi. Qualcosa con cui misurare tutto il resto.

Allo stesso modo in cui Super Mario World ha perfezionato i giochi in 2D, i due giochi di Super Mario Galaxy sono un po' così a tutti gli effetti. Sei anni dopo Super Mario 64, Super Mario Sunshine è stato rilasciato, ma se c'è un gioco, senza essere particolarmente brutto, che sembra un po' una parentesi nella storia della serie, probabilmente è quello. Invece, Super Mario Galaxy è diventato un po' un ritorno, e direi che la serie non è mai stata così buona come lo era con quei due giochi. È stata annunciata una versione con entrambi i giochi per Switch e, quando arriverà, sarà un altro playthrough di essi.

Sono passati otto anni dall'uscita di Super Mario Odyssey. Sembra proprio che Nintendo dovrà presto sollevare il velo e darci il prossimo gioco della serie 3D. Abbiamo avuto Super Mario Bros Wonder due anni fa, ed è più o meno così che ha funzionato questa serie di giochi; i titoli davvero grandi sono seguiti da avventure a scorrimento laterale che per molti versi catturano l'essenza di ciò che Mario è sempre stato.

Una piccola parte della mia collezione di Mario.

C'è una cosa in particolare che mi piace delle serie di giochi che mi accompagnano fin dalla mia infanzia. È che posso ricordare dove ero nella mia vita solo ripensando a un titolo specifico. Ricordo cose come dove vivevo e dove mi sedevo e giocavo. Ricordo chi erano i miei amici, in che classe ero e molto altro ancora. I giochi sono più che pixel e poligoni su uno schermo. Sono come un momento congelato nel tempo. Non importa quale titolo scegli, anche se alcuni hanno ovviamente fatto un'impressione molto più grande di altri. Io e Mario siamo cresciuti insieme, da un salotto in un piccolo villaggio fuori Trollhättan, ad altre città e altri paesi. Da un bambino di sette anni il cui più grande desiderio era che mamma e papà mi lasciassero stare sveglio un'ora in più per giocare la sera, a un quarantacinquenne che si siede e prova nostalgia di tutti quegli anni e ha il privilegio di scriverne.

Per molti versi, è abbastanza strano che un personaggio come Mario sia diventato un'icona del genere. Ma è altrettanto facile capire perché. Probabilmente si tratta anche di un tempismo perfetto. Mentre oggi si tende a cercare la "coolness", allora non era necessario. E fondamentalmente, c'è qualcosa di molto semplice in tutto questo; Mario ci ricorda la nostra infanzia. Ed è in partite fantastiche.

In molti modi, anche Mario mi fa sentire vecchio. Ma c'è qualcosa di bello anche in questo. Allora, che vita abbiamo passato insieme, io e te, Mario. Grazie per questo. E buon compleanno a te.