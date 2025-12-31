Buon anno nuovo dal mondo dei videogiochi

HQ

Animal Crossing: Nuovi Orizzonti (Nintendo / 2020)

Questo è un gioco che non perde alcuna occasione per festeggiare, quindi ci sono molti fuochi d'artificio - anche se è discutibile se gli animali li apprezzino davvero (sul serio, risparmiate questo ai vostri amici a quattro zampe). La notte di Capodanno non fa eccezione, ovviamente, ed è celebrata con meravigliosi fuochi d'artificio.

Cyberpunk 2077 (CD Projekt Red / 2020)

Anche se in realtà è un'arte antica, i fuochi d'artificio danno una sensazione stranamente cibernetica, e vedere Night City incorniciata da fuochi d'artificio risulta quindi del tutto naturale. Una celebrazione davvero interessante.

Final Fantasy VII: Rinascita (Square Enix / 2024)

Gold Saucer era notevolmente assente dal remake, ma riapparve nel sequel come parco giochi per mini-giochi. E ovviamente, un posto ispirato a Las Vegas come questo deve avere fuochi d'artificio - che Square Enix ha gentilmente pensato di includere.

Monster Hunter: World (Capcom / 2018)

L'immagine non proviene da una celebrazione di Capodanno, ma dal Festival dei Fiori di Primavera. Tuttavia, questo è irrilevante, poiché i fuochi d'artificio contro un bellissimo cielo notturno sono molto simili, e il gioco di ruolo d'azione di Capcom merita quindi il suo posto nella lista.

Persona 5 Strikers (Sega / 2020)

In un interludio davvero accogliente e tipicamente giapponese nel dimenticato Persona 5 Strikers, i protagonisti assistono a uno spettacolare spettacolo pirotecnico che trasmette quella sensazione unica di stare insieme e di essere amici con i protagonisti deliziosi. Una sequenza da rivedere più e più volte.

Pokémon X/Y (Nintendo / 2013)

Abbiamo visto più volte i fuochi d'artificio nella serie Pokémon, ma forse il più memorabile è stato il fascinante Pokémon X/Y, che sotto molti aspetti sembra l'ultimo gioco veramente tradizionale della serie.

Sea of Thieves (Xbox Game Studios / 2018)

Rare ha gradualmente aggiunto più contenuti a Sea of Thieves, inclusi fuochi d'artificio che possono essere sparati dai cannoni delle navi mentre bevi grog e balli sulle canzoni dei pirati. Interattivo, divertente e in realtà anche molto bello.

Shinobi: L'arte della vendetta (Sega / 2025)

Normalmente, i fuochi d'artificio rappresentano al massimo il rischio di bruciarti un dito o perdere un sopracciglio, non la morte. Ma d'altra parte, non siamo ninja che danno la caccia a un'organizzazione assassina. Tuttavia, questo non impedisce a Joe Musashi (pensiamo) di godersi il panorama e le spettacolari esplosioni.

Super Mario Bros (Nintendo / 1985)

Sapevi che questo sarebbe stato nella lista, vero? Forse lo spettacolo pirotecnico più iconico nel mondo dei videovideogiochi. Innumerevoli razzi sono stati fatti esplodere in innumerevoli avventure di Mario da allora, ma nulla colpisce il bersaglio come questo spettacolo pirotecnico scarno ma epico - che ci siamo divertiti molto a capire come funzionasse da piccoli.

Wii Party (Nintendo / 2010)

Ci sono molti giochi in cui i fuochi d'artificio fanno parte del gameplay, e forse il più divertente di questi è venuto da Mario Party challenger Wii Party, dove in Lucky Launch dovevamo far volare il nostro razzo più in alto prima che esplodesse con un forte e spettacolare botto.

Buon anno a tutti, ci vediamo nel 2026!