Buon Natale e buone feste da Gamereactor

HQ

Al momento della scrittura, è il giorno di Natale! Probabilmente sei già corso giù, hai strappato un paio di calzini nuovi che avresti giurato fossero una PS5 quando hai guardato sotto l'albero ieri sera, e ti sei preparato per un pranzo che ti lascerà troppo pieno al punto da oziare a guardare una TV orribile dopo.

È il giorno più bello dell'anno sotto molti aspetti, e volevamo solo prenderci un momento per ringraziare (probabilmente la festa sbagliata, ma non siamo americani) a tutti i nostri lettori questo Natale e augurarvi il meglio.

Il 2025 è stato un grande anno per il gaming, anche se non abbiamo ancora visto il prossimo capitolo Titan di Rockstar nella serie GTA, abbiamo comunque avuto molti titoli di cui parlare bene. Se vuoi leggere un po' di leggera dopo aver avuto troppi tipi di "maiali in coperta", dai un'occhiata ad alcune delle nostre liste dei Migliori dell'Anno qui e tieni d'occhio altri che arriveranno durante le festività e nel nuovo anno.