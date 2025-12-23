Buone notizie per chiudere l'anno a chi gioca ai videogiochi: beh, almeno se vieni dal Messico...

HQ

Se l'aumento costante dei prezzi dei videogiochi non stava già mettendo già abbastanza alla prova i portafogli dei giocatori, il Messico si stava preparando ad aggiungere insulto alla ferita: una tassa extra sui videogiochi considerati "violenti". Ma prima che i giocatori potessero fare game over, il governo mise in pausa. E giusto in tempo per chiudere l'anno in grande forma, almeno per chi gioca dal Messico, cioè...

La presidente Claudia Sheinbaum ha annunciato questa settimana che il governo federale ritirerà la tassa proposta dell'8% sui videogiochi inclusa nel Pacchetto Economico 2026. La tassa, prevista per entrare in vigore il 1° gennaio, si sarebbe applicata a titoli fisici e digitali classificati come inadatti ai minorenni. Il suo obiettivo dichiarato era scoraggiare contenuti violenti e contribuire a combattere la violenza sociale più ampia.

In pratica, ammise Sheinbaum, semplicemente non poteva funzionare

"È molto difficile distinguere tra un videogioco che ha violenza e uno che non ne ha", ha detto la presidente durante la sua conferenza stampa mattutina. "Allora chi decide questo?" Di fronte a queste domande senza risposta, il governo ha deciso di eliminare completamente la tassa e concentrarsi invece su campagne di sensibilizzazione rivolte a giovani e adolescenti.

La proposta aveva suscitato paragoni alle cosiddette "tasse sul peccato" su tabacco e bevande zuccherate, presentando i videogiochi come un altro prodotto da correggere fiscalmente. Ma a differenza delle sigarette o delle bibite, i videogiochi non hanno etichette di avvertimento chiare, e la legge non ha spiegato come sarebbe stata misurata la violenza, chi avrebbe classificato i giochi o come la tassa sarebbe stata applicata nei negozi online e nei servizi in abbonamento.

La tassa aveva troppe complicazioni... meglio rimuoverlo

Anche Sheinbaum ha riconosciuto le contraddizioni. Pur avendo sottolineato che molti giochi online possono essere dipendenti, costosi e basati su meccaniche violente, ha concluso che la tassazione era la levetta sbagliata da tirare. "La tassa ha avuto troppe complicazioni," ha detto. "Abbiamo deciso che era meglio rimuoverlo e promuovere una cultura di pace invece."

I critici sono stati più rapidi (e più severi) nella loro risposta. "Sostengono che le console generano violenza, come se i giocatori fossero potenziali criminali", ha detto Iraís Reyes, deputato del partito Citizens' Movement. "Nessuno diventa criminale per aver sopravvissuto all'apocalisse in The Last of Us, aver eseguito una Fatality in Mortal Kombat o catturato creature in Pokémon."

Il Messico è il più grande mercato dei videogiochi in America Latina

Tuttavia, questo non è stato il primo incontro difficile del Messico con la cultura videoludica. Nel 2021, l'ex presidente Andrés Manuel López Obrador ha pubblicato una lista di raccomandazioni per un uso "corretto" dei videogiochi, mettendo in guardia dal chattare con sconosciuti online e criticando i genitori per l'uso dei giochi come babysitter digitale. "Influisce e causa danni," disse all'epoca.

Il dibattito, ovviamente, ha toccato un nervo scoperto in un paese che non si limita a giocare, ma li sta costruendo. Il Messico è il più grande mercato dei videogiochi in America Latina e si classifica decimo a livello mondiale. Secondo stime pubblicate all'inizio di quest'anno, il settore ha generato oltre 2,3 miliardi di dollari di fatturato. Per mettere questa cifra in prospettiva, gli unici paesi che hanno generato più entrate sono stati (in ordine): Cina, Stati Uniti, Giappone, Corea del Sud, Germania, Regno Unito, Francia, Canada e Brasile (tramite Newzoo).

