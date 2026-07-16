Burger King Spagna cancella la promozione con il famoso YouTuber dopo commenti classici e sessisti

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Burger King Spain ha annunciato la fine della collaborazione con un popolare YouTuber, El Xokas, dopo aver detto, in una discussione con un follower su Twitch, che "ha guadagnato più con una collaborazione con Burger King di quanto i genitori del fan abbiano guadagnato in 20 anni".

Lo YouTuber, noto da anni per le sue opinioni squilibrate, il suo atteggiamento scortese e i commenti spesso sessisti, è stato comunque scelto da Burger King per una promozione con altri tre influencer: Peldanyos, Marta Díaz e Marina Rivers, ognuno con il proprio pasto, con i fan che votavano per scegliere chi fosse il più popolare.

La scorsa settimana, anche Xokas è diventata virale per aver detto che "preferirebbe stare con un 6" piuttosto che con una donna attraente (riferendosi all'attrice Ester Expósito) che ha opinioni politiche e "indottrinamento".

Ma l'ultimo commento classista di Xokas, affermando di aver guadagnato di più in una collaborazione rispetto ai genitori di uno dei suoi spettatori in 20 anni, è stato quello che ha superato il limite per Burger King, e dopo molte richieste di boicottaggio, la compagnia di fast food ha annunciato di aver cancellato la collaborazione con lo YouTuber. "Vogliamo chiarire che le sue osservazioni non rappresentano i valori del marchio e ci scusiamo con chiunque possa essersi sentito offeso dall'associazione."