Burglin' Gnomes è la tua ultima ossessione da amici e lì per diventare un ladro fumatore invecchiato

Adoriamo un gioco di amici sciocco e sciocco qui su Gamereactor e, se anche a voi piace, potreste voler prestare molta attenzione al prossimo progetto di Fobri, noto come Burglin' Gnomes. Questo è un gioco semplice in cui l'idea è indossare la tuta da piccolo gnomo da giardino fuma invecchiata e poi invadere e derubare la casa di un umano, rubando oggetti di valore e oggetti che possono essere riutilizzati, evitando il inquilino che adotta un approccio diretto con questi minuscoli invasori, riducendoli in pezzi con una pistola e altro ancora.

Il gioco cooperativo online arriverà su PC tramite Steam in una data ancora indefinita, ma se vuoi assaggiare ciò che offre, è disponibile una demo dove puoi creare scompiglio ed evitare l'annientamento in questo titolo ridicolo.

Progettato come un gioco cooperativo per fino a cinque giocatori, per uno scorcio di ciò che Burglin' Gnomes offre nell'esperienza completa e nella demo disponibile, puoi vedere un trailer del gioco qui sotto, che anticipa un po' il gameplay stravagante ed eccentrico.