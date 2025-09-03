Bus Bound Anteprima hands-on: la luce non sta diventando più verde, amico!

Non sono mai stato un vero amante dei simulatori, ma posso certamente vederne il fascino. Fondamentalmente puoi vivere una seconda vita, seguendo una carriera che potrebbe non essere un sogno, ma potrebbe essere un percorso interessante da percorrere. Autotrasporto, conduzione di treni, proprietà di aziende. Puoi fare tutto grazie ai sims, e in Bus Bound sei più di un semplice autista di autobus.

L'obiettivo è quello di essere un eroe della tua comunità locale. Si inizia nella città immaginaria di Emberville, un luogo che ha appena introdotto un nuovo sistema di autobus pubblici. In qualità di autista di questi percorsi sperimentali, avrai il compito di garantire che le persone possano andare da A a B nel modo più agevole possibile, poiché se non fai un buon lavoro, potresti ottenere l'interruzione di questo servizio pubblico prima ancora che venga spostato in seconda marcia.

Qualcosa che distingue Bus Bound dagli altri simulatori è che mette davvero la guida al primo posto. Hai una base dove puoi mappare i percorsi e decidere quale autobus vuoi prendere in città, ma in gran parte l'obiettivo principale è guidare e guidare bene. Elimina gran parte della gestione in modo da non essere appesantito dalle scartoffie e poter invece semplicemente traghettare le persone in giro.

Dove il dettaglio è stato tolto dall'aspetto gestionale, è stato invece inserito nella meccanica di guida. Sei in grado di controllare ogni aspetto del tuo autobus, dalle porte ai tergicristalli, aggiungendo un ulteriore senso di realismo all'esperienza di simulazione poiché non dovrai semplicemente caricare e scaricare automaticamente i passeggeri quando raggiungi la fermata successiva. Dovresti anche guidare in modo realistico. Rallentare per i dossi e fare i turni quando sei libero di andare aumenterà il tuo punteggio di felicità con i passeggeri, mentre guidare come se fossi in Grand Theft Auto farà sicuramente agitare i pugni contro di te per la rabbia.

La maneggevolezza e la reattività della meccanica di guida sono state davvero fluide, soprattutto con il volante sim che ci è stato dato durante la nostra anteprima. È proprio come guidare per davvero, ma senza alcuna pressione collegata. Non devi pagare per questo veicolo, quindi ottenere qualche urto non ha importanza, né stai affrontando veri utenti della strada, quindi suonare il clacson contro di loro non ti farà essere picchiato. Tuttavia, il risultato sarà un punteggio di felicità dei passeggeri più basso, quindi tienilo d'occhio. Dato che abbiamo avuto solo poco tempo con la demo, non c'era davvero il tempo per immergerci completamente nell'esperienza, e quindi ho optato per un approccio più rilassato alla fine. Una mano sul volante, l'altra posizionata pronta a premere il clacson, facendo esplodere chiunque si trovasse sulla mia strada mentre sterzavo tra le corsie. Dietro, potevo sentire il costruttore ridere del mio fallimento nel portare nessuno dei miei passeggeri a una fermata soddisfacente.

Bus Bound offre anche la modalità cooperativa per 4 giocatori, oltre alla personalizzazione della tua flotta di autobus, ma non abbiamo sperimentato né l'uno né l'altro durante il nostro tempo con il gioco. Come qualcuno che non sa distinguere il suo autobus a due piani dal suo bus navetta, non posso davvero commentare la ricchezza di autobus che puoi guidare, ma posso dire che sembrano essercene molti e sono tutti autenticamente rappresentati da persone che si preoccupano di questa roba per persone che si preoccupano di questa roba.

Per le persone che amano soffermarsi su ogni dettaglio e perdersi nel diventare manager piuttosto che esecutori, Bus Bound potrebbe non essere così eccitante come altri simulatori. Ma, per coloro che amano afferrare la vita al volante, Bus Bound offre la guida in abbondanza. Anche se non puoi usare i dossi come mini rampe e devi soddisfare i tuoi passeggeri, c'è una gioia nel guidare in sicurezza in Bus Bound che ti apre gli occhi sul motivo per cui le persone amano questi giochi e continueranno a farlo. Senza troppa esperienza con i simulatori di autobus, non posso commentare quanto Bus Bound sembri distinguersi, ma sicuramente offre un viaggio piacevole nel tempo che ho giocato finora.

