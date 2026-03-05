Gamereactor

The Boys

Butcher vs Homelander: Il capitolo finale di The Boys arriva tra poche settimane

La fine è vicina per The Boys. Un nuovo trailer della quinta e ultima stagione anticipa un capitolo finale esplosivo, mentre Billy Butcher e Homelander si preparano a uno scontro brutale.

The Boys è pronta per un altro epico scontro in questa quinta e ultima stagione, che secondo questo nuovo trailer sembra essere brutale e intenso come tutti speravamo. Un'anteprima cupa della battaglia finale tra Billy Butcher e Homelander - un conflitto che ora sembra destinato a determinare una volta per tutte il futuro del mondo.

Homelander ha di fatto preso il controllo degli Stati Uniti e governa con pugno di ferro. Nel frattempo, diversi altri personaggi, Hughie, Mother's Milk e Frenchie, sono imprigionati in un cosiddetto Freedom Camp. Allo stesso tempo, Annie cerca di organizzare la resistenza contro i supereroi.

Abbiamo anche uno scorcio dei piani oscuri di Butcher, che sembrano coinvolgere un virus in grado di sterminare i supereroi e quindi creare un caos completo. La prima è prevista per l'8 aprile su Prime Video, dove i primi due episodi saranno pubblicati immediatamente. Dopo di ciò, verranno pubblicati episodi settimanali fino al finale della serie il 20 maggio.

Non vedi l'ora di questo epico scontro finale?

The Boys

