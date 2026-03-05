Butcher vs Homelander: Il capitolo finale di The Boys arriva tra poche settimane

HQ

The Boys è pronta per un altro epico scontro in questa quinta e ultima stagione, che secondo questo nuovo trailer sembra essere brutale e intenso come tutti speravamo. Un'anteprima cupa della battaglia finale tra Billy Butcher e Homelander - un conflitto che ora sembra destinato a determinare una volta per tutte il futuro del mondo.

Homelander ha di fatto preso il controllo degli Stati Uniti e governa con pugno di ferro. Nel frattempo, diversi altri personaggi, Hughie, Mother's Milk e Frenchie, sono imprigionati in un cosiddetto Freedom Camp. Allo stesso tempo, Annie cerca di organizzare la resistenza contro i supereroi.

Abbiamo anche uno scorcio dei piani oscuri di Butcher, che sembrano coinvolgere un virus in grado di sterminare i supereroi e quindi creare un caos completo. La prima è prevista per l'8 aprile su Prime Video, dove i primi due episodi saranno pubblicati immediatamente. Dopo di ciò, verranno pubblicati episodi settimanali fino al finale della serie il 20 maggio.

Non vedi l'ora di questo epico scontro finale?