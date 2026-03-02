BYD presenta un nuovo SUV station wagon con autonomia di 850 chilometri

HQ

BYD inizialmente aveva pianificato di lanciare altri modelli a livello internazionale, incluso il più lussuoso sottomarchio Denza, ma questo lancio fu ritardata. Tuttavia, ora finalmente arriva su più mercati e con un nuovo modello che attira l'attenzione.

La Denza Z9 GT è stata appena presentata, con un'autonomia della batteria CLTC di 1000 chilometri - questa è la stima cinese, ma con lo standard più rigoroso WLTP, si avvicina agli 850 chilometri. In ogni caso, è una spinta enorme grazie a una batteria da 122,5 kWh, che offre al nuovo modello un aumento del 64% dell'autonomia stimata.

Inoltre, la Denza Z9 GT è esposta per superare le altre station wagon elettriche nella maggior parte dei mercati occidentali, attualmente dominata dalla BMW i5 Touring, dall'Audi A6 Avant e dalla VW ID.7.

Con la Denza Z9 GT, BYD distribuirà la Denza in più mercati, tuttavia non è ancora chiaro quando ciò accadrà esattamente.