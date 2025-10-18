Essendo una persona che consuma molti videogiochi sia per passione che come parte del mio lavoro, nel corso degli anni mi sono imbattuto in progetti che hanno un dilemma molto strano. Potrebbe sembrare strano da dire, ma ci sono giochi che non sono fantastici come i videogiochi. Hanno un sacco di tratti e caratteristiche ammirevoli, ma in pratica, quando si tratta di immergersi e di essere incapsulati da un prodotto interattivo, francamente falliscono. Questo è il caso di Little Sewing Machine Bye Sweet Carole.

Chiunque abbia visto un trailer o anche uno screenshot di questo titolo avrà familiarità con forse la sua caratteristica migliore. Lo stile di animazione e le immagini artistiche sono probabilmente ciò che ha messo questo gioco sul tuo radar, e giustamente. Bye Sweet Carole è un gioco meravigliosamente e amorevolmente animato e disegnato con alcuni degli stili visivi più belli e unici che abbia mai visto in un videogioco. Allo stesso modo in cui Cuphead e presto Mouse: P.I. For Hire impressionano con il loro design del tubo di gomma, Bye Sweet Carole ha un'estetica disegnata a mano che sembra presa da un classico film Disney, e questo porta a scene e scenografie così ricche di carattere e colore che non puoi fare a meno di innamorartene. È davvero una meraviglia visiva.

Ma ecco il trucco... Le immagini non possono essere tutto in un videogioco. Ci deve essere dell'altro per legare insieme l'insieme più ampio e sfortunatamente Bye Sweet Carole non riesce a ottenere molto su questi fronti. Per prima cosa, mentre la trama ha un gancio interessante che assomiglia in qualche modo a Alice in Wonderland, il dialogo cade un po' piatto. Seguiamo il personaggio principale di Lana mentre svela un mistero, una storia che fondamentalmente la vede maltrattata ad ogni singolo angolo, qualcosa a cui lei risponde con quello che può essere meglio descritto come uno stridio lontano. Ancora una volta, vuoi seguire la storia per vedere come si svolge il mistero principale, ma i personaggi che incontri lungo la strada non riescono ad essere troppo memorabili e la stessa Lana non è una protagonista convincente. Quindi la narrazione generale è un po' incostante.

Questa stessa impressione può poi essere applicata al gameplay - e allo stesso modo ricollegata al mio punto originale secondo cui alcuni giochi non sono pensati per essere giocati. C'è una storia e un'ottima direzione visiva che vale la pena esplorare, ma il gameplay stesso risucchierà gran parte della gioia. È impostato in livelli 2D che ricordano i giochi di avventura degli anni '90 e si esplorano questi piccoli ambienti e si completano compiti simili a Metroidvania per progredire. In sostanza, per superare i pericoli, devi trovare oggetti o modi per sbloccare le porte, o persino scoprire abilità che consentono a Lana di cambiare forma e accedere ad altre aree. In teoria sembra che abbia una profondità utile, ma in pratica è troppo semplice e manca di qualsiasi sfida e suona a un ritmo così lento e in modo rigido che non è nemmeno molto divertente muoversi. Si presenta come un gioco che è stato costruito per un controller SNES, non un dispositivo moderno o un mouse e una tastiera, è così rudimentale e rigido.

Bye Sweet Carole tenta di rendere le cose più piccanti con nemici stalker (che è un'idea particolare e contrastante per un ambiente 2D con meno spazio per fuggire, per non dire altro), e questo fa pompare il sangue. Tuttavia, e questo è un grande tuttavia, con il passare delle ore, non puoi fare a meno di pensare che questo gioco sarebbe migliore con meno interattività e servito in modo più simile a un film, forse in qualche modo simile a come Telltale offriva i suoi eventi quick-time in momenti strutturati simili a scene tagliate. Così com'è, la parte migliore di Bye Sweet Carole è quando il gioco toglie il controllo al giocatore e ti permette di crogiolarti nella storia e nell'opera d'arte. Per me, per quello che dovrebbe essere un videogioco moderno, questo è un problema piuttosto grande.

Questo è il motivo per cui mi trovo in una tale impasse con Bye Sweet Carole perché ci sono idee ed elementi al loro posto qui che sono a dir poco magnifici. Ma per quanto riguarda un videogioco, è una situazione molto diversa in quanto francamente non è molto divertente giocare per la maggior parte del tempo. E questo senza parlare dei problemi tecnici che ho riscontrato, che includevano un bug che rompeva il gioco e che mi ha costretto a ricominciare la storia da zero...

Tutto sommato, Bye Sweet Carole è un gioco a cui dovresti venire solo per la storia e la meravigliosa direzione artistica. È un'idea affascinante con un grande potenziale, ma l'esecuzione di questo titolo e il modo in cui è fondamentalmente strutturato come un videogioco potrebbero beneficiare di un ritorno alla lavagna.