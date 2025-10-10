Bye Sweet Carole mescola l'estetica di un classico Disney con gli orrori del tuo peggior incubo

Ieri, 9 ottobre, molti hanno cancellato uno dei loro titoli attesi per questa stagione spettrale mentre non vediamo l'ora che arrivi Halloween. Bye Sweet Carole, dal creatore di Remothered Chris Darril, è ora disponibile su PC, PS5 e Xbox Series.

Bye Sweet Carole ci mette nei panni di una giovane ragazza di nome Lana Benton. Ambientato all'inizio del 1900, in un momento in cui il fenomeno del movimento politico femminista sta iniziando a scuotere la nazione britannica, Bye Sweet Carole porta i giocatori in una misteriosa indagine nell'inquietante orfanotrofio di Bunny Hall, dove Lana è l'unica a sospettare che la sua migliore amica, Carole, non sia semplicemente scappata.

Dopo aver scoperto lettere segrete tra Carole e un misterioso personaggio "francese", Lana decide di scavare più a fondo. La sua indagine la porterà tra la dura realtà del mondo reale e il fantastico, anche se decadente, regno di Corolla. In questo regno, influenzato dal minaccioso Mr. Kyn, dall'indifferente gufo Velenia e dagli avidi conigli corrotti, la fine sembra inevitabile".

Dai un'occhiata a questa inquietante avventura dipinta a mano nel trailer qui sotto. Bye Sweet Carole rilascerà un'edizione fisica il 21 ottobre.

