Cadence ancora una volta è in testa a Rift of the NecroDancer, in arrivo oggi su Nintendo Switch

Brace Yourserlves Games ha approfittato dell'attenzione del mondo per intrufolarsi nel Nintendo Direct per Switch 1 e annunciare il suo recente Rift of the NecroDancer, arrivato poco meno di un mese fa su PC. Ora arriva oggi su Nintendo Switch e nel trailer abbiamo dato un'occhiata al nuovo gameplay, in cui la nostra eroina continua ad affrontare il male usando il ritmo.

Inutile dire che i giochi della serie NecroDancer hanno alcune delle migliori colonne sonore della storia recente dei videogiochi (il secondo capitolo, infatti, è stato il primo Zelda non sviluppato da Nintendo, ed è grazie all'uso della musica), e questo capitolo presenta anche una serie di collaborazioni speciali di altri indie ben ricordati come Super Meat Boy, Torre della pizza o Celeste. Puoi andare subito al Nintendo eShop (o a Steam, se preferisci giocare su PC) e ritirare Rift of the NecroDancer. E se ancora non ci avete messo le mani sopra, ecco il trailer qui sotto.