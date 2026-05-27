Cadillac potrebbe sostituire Valtteri Bottas con Colton Herta se il finlandese non migliora a Monaco

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Valtteri Bottas è tornato in Formula 1 questa stagione con Cadillac, dopo aver trascorso la stagione 2025 come pilota riserva con Mercedes. Insieme a Sergio Pérez, Cadillac si è fidata della sua esperienza per costruire una solida base per il nuovo team americano di F1, ma il pilota finlandese di 36 anni non ha fornito i risultati che la squadra si aspettava da lui.

Bottas non ha ancora conquistato alcun punto, insieme ad altri quattro tra cui il compagno Pérez, Lance Stroll, Fernando Alonso e Nico Hulkenberg. Tuttavia, la Cadillac è molto insoddisfatta di Bottas, che non ha mai superato il 13º posto (16º, 18º e 19º) nelle prime cinque gare, e talvolta ha concluso a decimi di secondo da Pérez nelle qualifiche.

Secondo Sky Italia e BILD, stanno persino considerando di retrocederlo all'inizio della stagione.

Il Gran Premio di Monaco della prossima settimana (5-7 giugno) sarà fondamentale. Se Bottas non migliora la sua prestazione, potrebbe essere messo da parte, e invece Colton Herta, che lavora come pilota di riserva e si prevede che prenda uno dei seggi principali nel prossimo futuro, potrebbe essere promosso prima.