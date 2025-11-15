Caffè, banane e carne bovina: Trump taglia i dazi per ridurre il costo delle merci negli Stati Uniti

HQ

Trump ha rimosso i dazi su oltre 200 prodotti alimentari importati, tra cui caffè, banane e carne bovina, in risposta alla crescente pressione sui prezzi elevati dei generi alimentari. Il rollback è entrato in vigore retroattivamente alla mezzanotte di giovedì, segnando un chiaro cambiamento dopo mesi di difesa delle tariffe come innocue per l'inflazione.

Il rollback dei dazi mira all'aumento dei costi alimentari

L'amministrazione afferma che le esenzioni seguono i nuovi accordi quadro commerciali con Argentina, Ecuador, Guatemala ed El Salvador. Molti degli articoli colpiti, dalla carne macinata e dalle arance al cacao e ai pomodori, hanno visto alcuni degli aumenti di prezzo più forti nell'ultimo anno, aumentando la frustrazione dei consumatori.

I gruppi industriali hanno accolto con favore la misura, sostenendo che dovrebbe alleggerire i costi per le famiglie e i produttori alimentari, anche se i settori esclusi dall'elenco hanno espresso delusione. Trump ha detto che non si aspetta ulteriori cambiamenti, osservando che "i prezzi del caffè saranno bassi molto presto".