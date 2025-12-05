Cairn debutterà su PS5 e PC a gennaio

HQ

Gennaio si sta rivelando un mese piuttosto interessante per i videogiochi, specialmente per chi ama le esperienze indie e AA. Su questo fronte, come parte del PC Gaming Show, lo sviluppatore The Game Bakers è apparso per presentare un altro assaggio del loro prossimo titolo, Cairn, e accompagnarlo con una data di lancio fissa.

Con il debutto previsto per il 29 gennaio 2026, tra meno di due mesi inizieremo la nostra salita in montagna come alpinista Aava. Questo immenso compito fisico è considerato la sfida per cui Aava si è allenata per tutta la vita, e naturalmente questo significa che la scalata non sarà facile in alcun senso della parola, anzi sarà complessia, impegnativa e pericolosa.

Promettendo circa 15 ore di gioco, il comunicato stampa afferma che Cairn "cerca di catturare sia l'esaltazione dell'ascesa sia la solitudine che la accompagna, mentre Aava lascia alle spalle la sua famiglia, gli amici e il mondo sottostante." L'avventura presenterà vari personaggi aggiuntivi, che appariranno in quasi un'ora di cutscene cinematografiche interpretate da un cast di dieci attori.

Dai un'occhiata al trailer con la data di uscita di Cairn qui sotto, in vista del debutto su PC e PS5.