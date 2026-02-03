Cairn vende 200.000 copie in un weekend

HQ

Il gioco di arrampicata stilizzato Cairn è riuscito ad attirare una buona quantità di turisti sul Monte Kami. Essendo uscito solo giovedì scorso, il 29 gennaio, il gioco ha già registrato un numero di vendite piuttosto impressionante.

Come confermato da The Game Bakers, sviluppatore e editore di Cairn, l'avventura di arrampicata ha già venduto oltre 200.000 copie dalla sua uscita. Il gioco è attualmente disponibile su PS5 e PC tramite Steam, The Epic Games Store e GOG.

Attualmente, sembra che non solo le persone stiano comprando Cairn, ma molti di loro lo stiano apprezzando. Al momento della stesura il gioco ha quasi 5.000 recensioni su Steam, di cui il 94% positiva. Abbiamo dato un'occhiata al gioco da soli e ci siamo divertiti parecchi a scalare il Monte Kami. Puoi leggere la nostra recensione della rete qui.