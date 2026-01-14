Caitlyn si unisce al roster di 2XKO insieme al debutto della Stagione 1

HQ

2XKO inizierà completamente la prossima settimana, dando il via alla sua prima stagione il 20 gennaio. Immaginavamo che il gioco avrebbe introdotto un nuovo personaggio nel roster in questo periodo, per aumentare il numero di giocatori e creare ancora più hype. Un membro del cast di Arcane ora si diverte con Vi, Warwick e Jinx, mentre Caitlyn entra in gioco il 20 gennaio.

Come ci si aspetterebbe dal suo stile da cecchino, Caitlyn sembra essere principalmente una zonar, il che significa che ama tenere lontani i nemici con il suo fucile, la bola e trappole allettanti. Ha qualche strumento per avvicinarsi da vicino, ma dopo qualche calcio e un tuffo vuole rimandare l'avversario dall'altra parte del campo con un colpo da cecchino.

I suoi speciali la vedono colpire un nemico con un colpo concentrato, oppure evocare uno scudo enorme attraverso cui può sparare o usare per giocoleria. La sua ultimate, come puoi immaginare, usa anche il suo fucile e infligge molti danni in un solo colpo. Dai un'occhiata al trailer di gameplay e al moveset di Caitlyn qui sotto, dove potrai anche vedere la sua skin Arcana.

