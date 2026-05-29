Cal Crutchlow, quarantenne, chiamato da Honda per sostituire Zarco: "Sarà la cosa più difficile che abbia mai fatto in vita mia"

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Cal Crutchlow è stato confermato da Honda come sostituto di Johann Zarco mentre si riprende dal terrificante incidente in MotoGP al GP di Catalogna a Montmeló il 17 maggio, durante il quale ha riportato infortuni al legamento crociato anteriore e posteriore, al menisco mediale, oltre a una piccola lesione del perone nella zona della caviglia. Crutchlow sostituirà Zarco questo weekend al GP d'Italia a Mugello.

La scelta della britannica Crutchlow è stata sorprendente, dato che il quarantenne si è ritirato dalle corse professionistiche e regolari nel 2020, lavorando come collaudatore per Yamaha fino al 2025, gareggiando per l'ultima volta in MotoGP al Gran Premio del Giappone nel 2023. Tra il 2015 e il 2020, Crutchlow ha corso per la Honda LCR, ottenendo 12 podi e tre vittorie, ma la sua inattività e l'età potrebbero rappresentare una sfida. Inizialmente, l'inglese rifiutò l'offerta di sostituire Zarco, che gli fu affidato solo un giorno dopo la caduta del francese.

"All'inizio ho detto di no, perché non salivo su quella moto da molto, molto tempo", ha detto Crutchlow a MotoGP. "Sono tornato a casa, e mia moglie ha chiesto, ti hanno chiamato? Ho detto di sì. E lei ha detto: 'beh, hanno chiamato me per primi' praticamente per chiedere il permesso! Lei ha detto: 'Perché non lo fai? Ci ho pensato anch'io."

"Ci sono molte ragioni per non farlo! Ma ora ho detto di sì. Sono completamente impegnato. So che probabilmente sarà la cosa più difficile che abbia mai fatto in vita mia", ha detto, ammettendo di essere "fisicamente in forma, ma io non lo sono da moto", e che cercherà di migliorare dopo ogni seduta, sapendo "per certo" di non essere "minimamente in confronto agli altri".

"Non ho assolutamente nessuna aspettativa. Finché riesco a migliorare me stesso e la mia sensazione con la moto, sarò felice." Il GP d'Italia a Mugello si terrà domenica 31 maggio alle 14:00 CEST, 13:00 BST.