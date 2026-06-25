Calciatore di 21 anni muore annegato nel Rodano, vicino a Lione, durante un'ondata di caldo

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Kenzo Kies, un calciatore ventunenne proveniente dalla squadra di Ligue 2 En Avant Guingamp, è morto mercoledì dopo essere annegato nel fiume Rodano vicino a Lione. Lui e tre amici sono stati salvati dal fiume lunedì, in un'area per nuotare. Tre erano in condizioni stabili, ma Kies annegò e, quando fu tirato fuori dall'acqua, era in morte cerebrale, morendo successivamente in ospedale.

I quattro amici decisero di nuotare durante l'ondata di caldo francese, con temperature che salirono fino a 38°C a Lione. Da quando è iniziata l'ondata di caldo, 40 persone hanno perso la vita annegando in fiumi, canali e bacini da quando l'ondata di caldo è iniziata giovedì scorso, ha dichiarato il primo ministro Sébastien Lecornu.

Kies ha giocato per il Guingamp, una squadra di Ligue 2 nella regione della Bretagna francese. È nato a Lione nel 2005, giocando per l'accademia giovanile dell'Olympique Lyonnais, per l'AS Saint-Priest e più recentemente per l'AS Saint-Étienne U-14 tra il 2018 e il 2025. Saint-Étienne lo descrisse come "un giocatore talentuoso e un giovane discreto apprezzato da tutti". La squadra renderà omaggio al Kies al Geoffroy-Guichard Stadium all'inizio della prossima stagione.