Caleb McLaughlin potrebbe unirsi alla co-protagonista di Stranger Things, Sadie Sink, nell'MCU?

Finora, tra tutti i giovani e promettenti Stranger Things cast, solo pochi sono andati su pascoli più grandi e luminosi. Millie Bobby Brown è apparsa in vari progetti, così come Finn Wolfhard, e sembra che ci stiamo avvicinando all'era di Sadie Sink, dato che presto apparirà nel Marvel Cinematic Universe sia in Spider-Man: Brand New Day che in Avengers: Secret Wars. Ma presto Sink si riunirà con un Stranger Things co-protagonista?

Parlando recentemente con Time, il cast di Stranger Things è stato interrogato su vari argomenti, incluso Caleb McLaughlin (Lucas) che è stato interrogato su quale sarebbe stato il suo ruolo da attore da sogno.

Con Sink seduto accanto a lui, McLaughlin ha rivelato che gli piacerebbe provare a fare una sorta di ragnatele che è recentemente diventato un beniamino dei fan grazie al suo ruolo nei videogiochi e nei film d'animazione.

"È un ruolo da sogno," è come McLaughlin descrisse Spider-Man eroe Miles Morales, qualcosa che Sink stessa suggeriva. Va detto però che la risposta iniziale di McLaughlin alla domanda fu in realtà Avatar come "Voglio essere alto, ragazzi."

Pensi che McLaughlin sarebbe un buon Miles Morales ?