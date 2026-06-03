Caleb Williams dei Chicago Bears nominato star di copertina di Madden NFL 27

Siamo ormai in estate, il che significa che è iniziato l'intero ciclo di preparazione per un nuovo capitolo della serie Madden NFL di giochi sportivi. Poiché queste partite tendono a partire in agosto, intorno al periodo in cui è in corso la preseason della NFL, è iniziato il ciclo di rivelare le star di copertina e gli atleti meglio valutati del gioco, e parlando del primo punto, un talento che senza dubbio avrà molti occhi puntati su di lui il prossimo anno ottiene l'onore di essere l'atleta di copertina dell'edizione standard.

Dopo una stagione impressionante in cui i suoi Chicago Bears hanno concluso secondi nella NFC e sono arrivati al Turno Divisionale dei playoff (dove sono stati sconfitti dai Los Angeles Rams), il quarterback Caleb Williams è stato nominato star di copertina di Madden NFL 27.

Di solito, un tale onore va di pari passo con un alto rating nel rispettivo gioco, il che potrebbe infastidire qualche opinione considerando che Williams non ha vinto trofei agli onori NFL lo scorso anno, non ha spezzato la maledizione dei Bears di avere un quarterback che lanciò per più di 4.000 yard nella stagione regolare, non è riuscito a raggiungere la finale NFC (per non parlare del Super Bowl). e per il resto ha guidato la NFL solo per intercetti lanciati durante le sue due partite di postseason. In sostanza, Williams e i Bears hanno avuto una buona stagione, ma sarà o dovrebbe essere sufficiente a eguagliare il massimo di 99 che spesso vediamo ricevere alle cover star dopo una stagione straordinaria nel loro ruolo?

Fateci sapere cosa ne pensate di Williams come star di copertina di Madden NFL 27 e chi pensate passerà alla storia come gli atleti più votati di quest'anno?