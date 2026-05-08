Calendario degli Italian Open per venerdì 8 maggio: Debutti di Djokovic, Zverev, Musetti, Jódar...

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L'Internazionali BNL d'Italia, ovvero Italian Open a Roma, un Masters 1.000 su terra battuta e l'ultimo grande torneo prima del Roland Garros, è già iniziato al Foro Italico, e oggi inizia il secondo turno (round di 64), con il debutto dei 32 giocatori testa di serie, che quest'anno includeva Rafael Jódar, diciannovenne come 32ª testa di serie, dopo la sua corsa ai quarti di finale al Madrid Open due settimane fa, dove ha combattuto con grande forza contro Jannik Sinner.

Infatti, Jódar sarà il primo a giocare venerdì 8 maggio contro Nuno Buroges, il miglior giocatore portoghese, ora al 52° posto al mondo, con un record personale di numero 30 al mondo nel 2024, quando batté un anziano Rafa Nadal all'Open di Svezia 2024, il suo unico torneo.

Venerdì sarà il debutto della seconda testa di serie Alexander Zverev, della terza Novak Djokovic, della sesta Alex de Miñaur, dell'ottava Lorenzo Musetti; mentre Jannik Sinner, Felix Auger-Aliassime, Ben Shelton e Daniil Medvedev giocheranno sabato.

Ordine di gioco dell'Italian Open venerdì 8 maggio (orari in CEST)



Borges vs. Jódar: 11:00



Khachanov vs. Shevchenko: 11:00



De Milaur vs. Arnaldi: 11:00



Ruud vs. Svajda: 12:10



Struff vs. Lehecka: 12:10



Van de Zandschulp vs. Kovacevic



Altmaier vs. Zverev: 13:00



Tien vs. Dzumhur: 13:20



Tabilo vs. Cerúndolo: 13:20



Griekspoor vs. Blockx: 13:20



Prizmic vs. Djokovic: 14:10



Paolo contro Vukic: 14:30



Humbert vs. Kopriva: 14:30



Baez vs. Bublik: 14:30



Hanfmann vs. Darderi: 16:30



Musetti vs. Mpetshi Perricard: 20:30

