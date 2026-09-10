Calendario dei quarti di finale della Coppa del Mondo FIBA di basket femminile per oggi, giovedì

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La settimana di Coppa del Mondo FIBA di basket femminile sta giungendo al termine; dopo la fase a gironi e i play-off, restano otto squadre tra i 16 titolari: Stati Uniti, Ungheria, Cina, Francia, Belgio, Germania, Australia e Spagna.

Chi è stato eliminato? Martedì, il Giappone è stato eliminato dall'Ungheria e dalla Corea del Sud dai padroni di casa, la Germania, nei play-off tra la seconda e la terza di ogni girone. Porto Rico ha perso contro la Cina per soli tre punti mercoledì, e l'Italia ha perso contro l'Australia per due punti sempre ieri. Mali, Nigeria, Turchia e Repubblica Ceca hanno perso nella fase a gironi.

Detto questo, oggi si giocano tutti i quarti di finale e domani, le semifinali.

Quarti di finale della Coppa del Mondo di Basket Femminile FIBA (10 settembre)



USA vs Ungheria — 11:30 CEST / 10:30 BST



Francia vs Cina — 14:30 CEST / 13:30 BST



Belgio vs Germania — 17:45 CEST / 16:45 BST



Spagna vs Australia — 20:45 CEST / 19:45 BST



Il vincitore USA vs. Ungheria affronterà Australia o Spagna, e Cina o Francia affronteranno Belgio e Germania nelle semifinali sabato, e la finale sarà domenica alle 20:00 CEST, 19:00 BST.