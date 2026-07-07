Calendario dei quarti di finale di Wimbledon questa settimana: ci sarà una semifinale tra Sinner e Djokovic?

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Wimbledon ha raggiunto la fase finale: solo otto giocatori sono rimasti sia nel singolare maschile che femminile, con i quarti di finale che si giocheranno martedì 7 luglio e mercoledì 8 luglio. Oggi martedì, Jannik Sinner aprirà il calendario sul Court 1 contro Jan-Lennard Struff: il tedesco ha affrontato l'italiano tre volte, tutte nel 2024, e ha perso tutte e tre.

Più tardi, sul campo centrale, Novak Djokovic affronterà Felix Auger-Aliassime, per determinare chi sarà probabilmente il prossimo rivale di Sinner in semifinale... Mercoledì si deciderà l'altra parte del tabellone, con una partita ancora da concludere, tra Alexander Zverev e Jiri Lehecka, sospesa lunedì quando Zverev era in vantaggio 6-4, 7-3 e il terzo set era 3-3.

Quarti di finale singolare maschile Wimbledon 2026

Martedì, 7 luglio



Jannik Sinner vs Jan-Lennard Struff — 13:00 BST / 14:00 CEST



Novak Djokovic vs Félix Auger-Aliassime — Non prima delle 15:05 BST / 16:05 CEST



Mercoledì 8 luglio



Flavio Cobolli vs. Arthur Fery - Da definire



Taylor Fritz vs. Alexander Zverev o Jiri Lehecka - Da definire



Quarti di finale singolare femminile Wimbledon 2026

Martedì, 7 luglio



Jessica Pegula vs Coco Gauff — 13:30 BST / 14:30 CEST



Karolína Muchová vs Naomi Osaka — 14:40 BST / 15:40 CEST



Mercoledì 8 luglio



Elise Mertens vs Linda Nosková — da definire



Marta Kostyuk vs Jasmine Paolini — TBD

