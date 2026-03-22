Calendario del Miami Open domenica 22 marzo, includendo Alcaraz e Jódar (singolare maschile)
Domenica 22 marzo inizierà il terzo turno del singolare maschile del Miami Open alle 11:00 ora locale, ovvero alle 16:00 CET, 17:00 GMT. Dopo le notevoli sconfitte di Ben Shelton, Brandon Nakashima, Learner Tien, Alejandro Davidovich, Luciano Darderi, João Fonseca e, sorprendentemente, Alex de Miñaur, il prossimo turno inizia oggi con giocatori che includono Carlos Alcaraz, Tommy Paul o Rafael Jódar.
Jannik Sinner, Alexander Zverev e Daniil Medvedev aspetteranno fino a lunedì. Questi sono i match di tennis che puoi guardare oggi:
Partite del Miami Open domenica 22 marzo (Ottavi di finale):
- Quinn vs. Lehecka: 16:00 CET, 17:00 GMT
- Jódar vs. Etcheverry: 17:10 CET, 16:10 GMT
- Opelka vs. Fritz: 18:10 CET, 17:10 GMT
- Paul vs. Collignon: 18:20 CET, 17:20 GMT
- Alcaraz vs. Korda: 19:20 CET, 18:20 GMT
- Landaluce vs. Khachanov: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Berrettini vs. Vacherot: 00:00 CET, 23:00 GMT
- Fils vs. Tsitsipas: 01:30 CET, 00:30 GMT
Lunedì 23 marzo, orari da decidere, sarà il momento di:
- Auger-Aliassime vs. Atmane
- Cerúndolo vs. Medvedev
- Shevchenko contro Humbert
- Cilic vs. Zverev
- Tiafoe vs. Mensik
- Moutet vs. Peccatore
- Tabilo contro Michelsen
- Halys contro Majchrzak