Calendario del Qatar Open per martedì: a che orari gioca Alcaraz oggi?

Il Qatar Open continua martedì ottavi di finale, che includerà la prima partita di Carlos Alcaraz da quando ha vinto l'Australian Open il mese scorso. Il giorno precedente, il torneo era iniziato con vittorie di Daniil Medveded, Arthur Fils, Valentin Royer, Jakub Mensik e Alexei Popyrin.

Jannik Sinner, anch'egli alla sua prima partita dopo il Grande Slam a Melbourne, ha sconfitto Tomas Macha 6-1, 6-4, e affronterà Popyrin mercoledì. Questi sono stati i risultati delle partite di lunedì al Qatar Open (ottavi di finale):



Alexei Popyrin ha sconfitto Mubarak Shannan Zayid (6-0, 6-2)



Valentin Royer ha sconfitto Pierre-Hugues Herbert (6-0, 6-3)



Daniil Medvedev ha sconfitto Juncheng Shang (6-4, 6-2)



Jakub Mensik ha sconfitto Jan Choinski (6-7, 6-2, 6-4)



Arthur Fils ha sconfitto Kamil Majchrzak (6-7, 6-3, 6-4)



Jannik Sinner ha sconfitto Tomas Machac (6-1, 6-4)



Partite del Qatar Open martedì

E queste sono le partite di oggi, martedì 17 febbraio, dopo i ritiri di Alexander Bublik e Jaume Munar:



Mehdi Echargui vs Stefanos Tsitsipas (11:30 CET)



Márton Fucsovics vs Hady Habib (11:30 CET)



Pablo Carreño Busta vs Quentin Halys (11:30 CET)



Shintaro Mochizuki vs Karen Khachanov (12:40 CET)



Zhang Zhizhen vs Roberto Carballés Baena (12:40 CET)



Jiří Lehečka vs Jenson Brooksby (12:40 CET)



Ugo Humbert vs Fábián Marozsán (13:50 CET)



Zizou Bergs vs Geoffrey Mpetshi Perricard (13:50 CET)



Carlos Alcaraz vs Arthur Rinderknech (17:30 CET)



Jesper de Jong vs Andrey Rublev (18:40 CET)



Tieni presente che, tranne le partite alle 11:30, le altre partite possono iniziare più tardi, ma non prima dell'orario stabilito, inclusa quella di Alcaraz, non prima delle 17:30 CET, 16:30 GMT.