Calendario del tennis nel 2026: date di tutti i Grand Slam, ATP e WTA Masters 1000 nel 2026

Il 2026 è arrivato, e domani inizia la stagione di tennis per ATP e WTA: la United Cup in Australia, una competizione mista a squadre ma con 500 punti ATP e WTA per il vincitore, inizia il 2 gennaio, con il primo Grande Slam dell'anno alla fine del mese.

La stagione 2025 è stata dominata da due giocatori del circuito maschile, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, che hanno più del doppio dei punti di Zverev, Djokovic, Auger-Aliassime o Fritz. Nel circuito femminile, Aryna Sabalenka ha ripetuto il ruolo di numero 1 al mondo, ma la classifica è più aperta, con quattro diverse giocatrici che hanno vinto i Grand Slam: Madison Keys, Coco Gauff, Iga Swiatek e Sabalenka.

Chi salirà nel 2026? Chi vincerà più tornei? Ecco il calendario con i principali tornei di tennis del nuovo anno (contando i quattro Grand Slam, nove ATP Masters e dieci WTA Masters, oltre alle finali ATP e WTA):

Stagione di tennis nel 2026

Gennaio 2026



GRAND SLAM: Australian Open (18 gennaio - 1 febbraio)



Febbraio 2026



WTA Masters 1000: Qatar Open (9 - 15 febbraio)



WTA Masters 1000: Dubai Open (16 - 22 febbraio)



Marzo 2026



ATP & WTA Masters 1000: Indian Wells (4 - 15 marzo)



ATP & WTA Masters 1000: Miami Open (18 - 29 marzo)



Aprile 2026



ATP Masters 1000: Monte-Carlo Masters (5 - 12 aprile)



ATP & WTA Masters 1000: Madrid Open (22 aprile - 3 maggio)



Maggio 2026



ATP & WTA Masters 1000: Internazionali BNL d'Italia Rome Open (6 - 17 maggio)



GRAND SLAM: Roland Garros (24 maggio - 7 giugno)



Giugno 2026



GRAND SLAM: Wimbledon (29 giugno - 12 luglio)



Agosto 2026



ATP & WTA Masters 1000: Canadian Open (2 - 12 agosto)



ATP & WTA Masters 1000: Cincinnati Open (13 - 23 agosto)



Tennis: US Open (31 agosto - 13 settembre)



Settembre 2026



Laver Cup (25 - 27 settembre)



Finali della Billie Jean King Cup (21 - 26 settembre)



WTA Masters 1000: China Open (28 settembre - 4 ottobre)



Ottobre 2026



WTA Masters 1000: Wuhan Open (12 - 18 ottobre)



ATP Masters 1000: Shanghai Masters (7 - 18 ottobre)



Novembre 2026



ATP Masters 1000: Paris Masters (2-8 novembre)



Finali WTA (9 - 15 novembre)



ATP Finals (15 - 22 novembre)



Finali di Coppa Davis (24 - 29 novembre)



Sei entusiasta per la stagione di tennis 2026? Chi supporterai nei circuiti ATP e WTA?