Calendario del terzo turno della FA Cup: tutte le partite e gli orari da venerdì a lunedì
Orari per tutte le partite di FA Cup di questo fine settimana.
La Premier League non si è fermata per le vacanze, superando già la metà della gara, ma dovrà fermarsi per un'intera settimana poiché il terzo turno della FA Cup si svolge questo fine settimana, a partire da venerdì. Ed è il turno in cui i club della Premier League e dell'EFL Championship partecipano per la prima volta alla competizione.
L'anno scorso, il Crystal Palace ha sorpreso il Liverpool, dominando in Premier League (un Liverpool molto diverso dall'attuale, a 14 punti dal leader Arsenal, che affronteranno stasera alle 20:00 GMT, 21:00 CET).
Il sorteggio della FA Cup, tenutosi a dicembre, ha piazzato principalmente i migliori club (prima e seconda divisione) con club di categoria inferiore che avevano avuto successo nei turni precedenti, anche se ci saranno quattro partite interamente Premier League e cinque partite interamente Championship, tra cui Manchester United contro Brighton ed Everton contro Sunderland.
Queste sono tutte le partite di FA Cup di questo fine settimana:
Tempi delle partite di FA Cup (terzo turno)
Venerdì 9 gennaio
- Milton Keynes Dons v. Oxford United: 19:30 GMT, 20:30 CET
- Port Vale contro Fleetwood Town: 19:30 GMT, 20:30 CET
- Preston North End vs. Wigan Athletic: 19:30 GMT, 20:30 CET
- Wrexham contro Nottingham Forest: 19:30 GMT, 20:30 CET
Sabato 10 gennaio
- Cheltenham Town vs. Leicester City: 12:15 GMT, 13:15 CET
- Everton contro Sunderland: 12:15 GMT, 13:15 CET
- Macclesfield contro Crystal Palace: 12:15 GMT, 13:15 CET
- Wolverhampton Wanderers contro Shrewsbury Town: 12:15 GMT, 13:15 CET
- Boreham Wood contro Burton Albion: 15:00 GMT, 16:00 CET
- Burnley contro Millwall: 15:00 GMT, 16:00 CET
- Doncaster Rovers contro Southampton: 15:00 GMT, 16:00 CET
- Fulham contro Middlesbrough: 15:00 GMT, 16:00 CET
- Ipswich Town contro Blackpool: 15:00 GMT, 16:00 CET
- Manchester City vs. Exeter City: 15:00 GMT, 16:00 CET
- Newcastle United vs. AFC Bournemouth: 15:00 GMT, 16:00 CET
- Salford City v. Swindon Town: 15:00 GMT, 16:00 CET
- Sheffield Wednesday contro Brentford: 15:00 GMT, 16:00 CET
- Stoke City contro Coventry City: 15:00 GMT, 16:00 CET
- Bristol City contro Watford: 17:45 GMT, 18:45 CET
- Cambridge United v. Birmingham City: 17:45 GMT, 18:45 CET
- Tottenham Hotspur vs. Aston Villa: 17:45 GMT, 18:45 CET
- Grimsby Town vs. Weston Super Mare: 17:45 GMT, 18:45 CET
- Charlton Athletic contro Chelsea: 20:00 GMT, 19:00 CET
Domenica 11 gennaio
- Derby County v. Leeds United: 12:00 GMT, 13:00 CET
- Portsmouth contro Arsenal: 14:00 GMT, 15:00 CET
- Hull City vs. Blackburn Rovers: 14:30 GMT, 15:30 CET
- Norwich City contro Walsall: 14:30 GMT, 15:30 CET
- Sheffield United vs. Mansfield Town: 14:30 GMT, 15:30 CET
- Swansea City vs. West Bromwich Albion: 14:30 GMT, 15:30 CET
- West Ham United vs. Queens Park Rangers: 14:30 GMT, 15:30 CET
- Manchester United vs. Brighton & Hove Albion: 16:30 GMT, 17:30 CET
Lunedì, 12 gennaio
- Liverpool contro Barnsley: 19:45 GMT, 20:45 CET
Pensi che ci saranno dei "killer di giganti" nella FA Cup quest'anno? L'anno scorso, l'Arsenal è stato eliminato in questa fase... dal Manchester United ai rigori.