Calendario del terzo turno della FA Cup: tutte le partite e gli orari da venerdì a lunedì

Orari per tutte le partite di FA Cup di questo fine settimana.

La Premier League non si è fermata per le vacanze, superando già la metà della gara, ma dovrà fermarsi per un'intera settimana poiché il terzo turno della FA Cup si svolge questo fine settimana, a partire da venerdì. Ed è il turno in cui i club della Premier League e dell'EFL Championship partecipano per la prima volta alla competizione.

L'anno scorso, il Crystal Palace ha sorpreso il Liverpool, dominando in Premier League (un Liverpool molto diverso dall'attuale, a 14 punti dal leader Arsenal, che affronteranno stasera alle 20:00 GMT, 21:00 CET).

Il sorteggio della FA Cup, tenutosi a dicembre, ha piazzato principalmente i migliori club (prima e seconda divisione) con club di categoria inferiore che avevano avuto successo nei turni precedenti, anche se ci saranno quattro partite interamente Premier League e cinque partite interamente Championship, tra cui Manchester United contro Brighton ed Everton contro Sunderland.

Queste sono tutte le partite di FA Cup di questo fine settimana:

Tempi delle partite di FA Cup (terzo turno)

Venerdì 9 gennaio


  • Milton Keynes Dons v. Oxford United: 19:30 GMT, 20:30 CET

  • Port Vale contro Fleetwood Town: 19:30 GMT, 20:30 CET

  • Preston North End vs. Wigan Athletic: 19:30 GMT, 20:30 CET

  • Wrexham contro Nottingham Forest: 19:30 GMT, 20:30 CET

Sabato 10 gennaio


  • Cheltenham Town vs. Leicester City: 12:15 GMT, 13:15 CET

  • Everton contro Sunderland: 12:15 GMT, 13:15 CET

  • Macclesfield contro Crystal Palace: 12:15 GMT, 13:15 CET

  • Wolverhampton Wanderers contro Shrewsbury Town: 12:15 GMT, 13:15 CET

  • Boreham Wood contro Burton Albion: 15:00 GMT, 16:00 CET

  • Burnley contro Millwall: 15:00 GMT, 16:00 CET

  • Doncaster Rovers contro Southampton: 15:00 GMT, 16:00 CET

  • Fulham contro Middlesbrough: 15:00 GMT, 16:00 CET

  • Ipswich Town contro Blackpool: 15:00 GMT, 16:00 CET

  • Manchester City vs. Exeter City: 15:00 GMT, 16:00 CET

  • Newcastle United vs. AFC Bournemouth: 15:00 GMT, 16:00 CET

  • Salford City v. Swindon Town: 15:00 GMT, 16:00 CET

  • Sheffield Wednesday contro Brentford: 15:00 GMT, 16:00 CET

  • Stoke City contro Coventry City: 15:00 GMT, 16:00 CET

  • Bristol City contro Watford: 17:45 GMT, 18:45 CET

  • Cambridge United v. Birmingham City: 17:45 GMT, 18:45 CET

  • Tottenham Hotspur vs. Aston Villa: 17:45 GMT, 18:45 CET

  • Grimsby Town vs. Weston Super Mare: 17:45 GMT, 18:45 CET

  • Charlton Athletic contro Chelsea: 20:00 GMT, 19:00 CET

Domenica 11 gennaio


  • Derby County v. Leeds United: 12:00 GMT, 13:00 CET

  • Portsmouth contro Arsenal: 14:00 GMT, 15:00 CET

  • Hull City vs. Blackburn Rovers: 14:30 GMT, 15:30 CET

  • Norwich City contro Walsall: 14:30 GMT, 15:30 CET

  • Sheffield United vs. Mansfield Town: 14:30 GMT, 15:30 CET

  • Swansea City vs. West Bromwich Albion: 14:30 GMT, 15:30 CET

  • West Ham United vs. Queens Park Rangers: 14:30 GMT, 15:30 CET

  • Manchester United vs. Brighton & Hove Albion: 16:30 GMT, 17:30 CET

Lunedì, 12 gennaio


  • Liverpool contro Barnsley: 19:45 GMT, 20:45 CET

Pensi che ci saranno dei "killer di giganti" nella FA Cup quest'anno? L'anno scorso, l'Arsenal è stato eliminato in questa fase... dal Manchester United ai rigori.

