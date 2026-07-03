Sport
Calendario del terzo turno di Wimbledon venerdì 3 luglio: Sinner, Djokovic, Sabalenka giocano oggi
Tutte le partite di Wimbledon di oggi venerdì (singolare maschile e femminile).
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Wimbledon prosegue al terzo turno (ottavi di finale) con partite che si svolgono venerdì e sabato. Le partite di oggi venerdì inizieranno alle 11:00 BST, alle 12:00 CEST, con giocatori come Jannik Sinner. Novak Djokovic, Joao Fonseca, Rafael Jódar, Tommy Paul o Alejandro Davidovich Fokina nel singolare maschile; e Naomi Osaka, Jessica Pegula, Aryna Sabalenka e Coco Gauff nel singolare femminile.
Domani sabato sarà il giorno per Tiafoe, Zverev, Fritz, Cobolli (maschile) e Cirstea, Rybakina, Swiatek, Paolini e Kostyuk (donne), tra gli altri, prima che inizino le fasi finali con gli ottavi di finale di domenica.
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Calendario di Wimbledon per il terzo turno, venerdì 3 luglio:
Singolare maschile
- Roman Safiullin (Q) vs João Fonseca (24) - 11:00 BST / 12:00 CEST
- Jan-Lennard Struff vs Daniil Medvedev (8) - 12:30 BST / 13:30 CEST
- Rafael Jodar (23) vs Shintaro Mochizuki (Q) - 12:30 BST / 13:30 CEST
- Arthur Rinderknech (25) vs Novak Djokovic (7) - 13:30 BST / 14:30 CEST
- Alejandro Davidovich Fokina (22) vs Márton Fucsovics - 13:40 BST / 14:40 CEST
- Hubert Hurkacz vs Tommy Paul (21) - 13:50 BST / 14:50 CEST
- Jannik Sinner (1) vs Jenson Brooksby - 14:10 BST / 15:10 CEST
- Félix Auger-Aliassime (3) vs Mingge Zheng (Q) - 16:20 BST / 17:20 CEST
Singolare femminile
- Belinda Bencic (11) vs Anna Kalinskaya (19) - 11:00 BST / 12:00 CEST
- Ekaterina Alexandrova (18) vs Iva Jovic (16) - 12:30 BST / 13:30 CEST
- Jessica Pegula (4) vs Jéssica Bouzas Maneiro - 12:40 BST / 13:40 CEST
- Daria Kasatkina vs Naomi Osaka (14) - 13:00 BST / 14:00 CEST
- Nikola Bartůňková vs Barbora Krejčíková - 14:10 BST / 15:10 CEST
- Karolína Muchová (10) vs Mananchaya Sawangkaew (Q) - 14:10 BST / 15:10 CEST
- Aryna Sabalenka (1) vs Jeļena Ostapenko - 15:10 BST / 16:10 CEST
- Claire Liu (Q) vs Coco Gauff (7) - 15:50 BST / 16:50 CEST