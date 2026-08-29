Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
Sport

Calendario della fase di campionato della Champions League 2026/27: 8 settembre 2026 - gennaio 2027

La fase di campionato inizia l'8 settembre, con momenti salienti tra Real Madrid e Inter, Liverpool contro Atleti o Napoli contro Arsenal.

HQ

Due giorni dopo la data di Champions League 2026/27, per decidere i rivali di tutte le 36 squadre durante le otto giornate tra l'8 settembre 2026 e gennaio 2027, la UEFA ha pubblicato i calendari dell'intera fase di campionato.

La fase di lega inizierà molto presto, nella settimana tra martedì 8 settembre e giovedì 10 settembre.

Champions League 2026/27 Prima giornata

Martedì 8 settembre 2026


  • AEK Atene vs LASK: 18:45 CEST, 17:45 BST

  • Club Brugge vs Aston Villa: 18:45 CEST, 17:45 BST

  • Borussia Dortmund vs Villarreal: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Porto vs Manchester City: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Lille vs Real Betis: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Real Madrid vs Inter: 21:00 CEST, 20:00 BST

Mercoledì 9 settembre 2026


  • Barcellona vs Feyenoord: 18:45 CEST, 17:45 BST

  • Stoccarda vs Viking: 18:45 CEST, 17:45 BST

  • Liverpool vs Atlético de Madrid: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Paris Saint-Germain vs Slovan Bratislava: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Sporting CP vs Galatasaray: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Napoli vs Arsenal: 21:00 CEST, 20:00 BST

Giovedì 10 settembre 2026


  • Fenerbahçe vs Roma: 18:45 CEST, 17:45 BST

  • PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk: 18:45 CEST, 17:45 BST

  • Como vs Lipsia: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Bayern Monaco vs Bodø/Glimt: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Manchester United vs Sabah: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Slavia Praha vs Obiettivo: 21:00 CEST, 20:00 BST

La Champions League tornerà un mese dopo: 13-14 ottobre; poi 20-21 ottobre; 3-4 novembre; 24-25 novembre; 8-9 dicembre; e infine 19-20 gennaio 2027 e l'ultima giornata il 27 gennaio 2027.

Di seguito puoi vedere l'intero calendario della Champions League 2026/27:

Giornata 2

Martedì 13 ottobre 2026


  • Obiettivo vs Sports CP: 18:45 CEST, 17:45 BST

  • Sabah vs Slavia Praha: 18:45 CEST, 17:45 BST

  • Arsenal vs Lille: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Atlético de Madrid vs Manchester United: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Inter vs Club Brugge: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Galatasaray vs Barcellona: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Lipsia vs PSV Eindhoven: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Viking vs Bayern Monaco: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Villarreal vs Napoli: 21:00 CEST, 20:00 BST

Mercoledì 14 ottobre 2026


  • Feyenoord vs Como: 18:45 CEST, 17:45 BST

  • LASK vs Liverpool: 18:45 CEST, 17:45 BST

  • Roma vs Real Madrid: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Aston Villa vs Fenerbahçe: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Shakhtar Donetsk vs AEK Atene: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Bodø/Glimt vs Borussia Dortmund: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Manchester City vs Paris Saint-Germain: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Real Betis vs Porto: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Slovan Bratislava vs Stoccarda: 21:00 CEST, 20:00 BST

Giornata 3

Martedì 20 ottobre 2026


  • Fenerbahçe vs Slavia Praha: 18:45 CEST, 17:45 BST

  • Sabah vs Borussia Dortmund: 18:45 CEST, 17:45 BST

  • Roma vs Slovan Bratislava: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Porto vs PSV Eindhoven: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Liverpool vs Villarreal: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Manchester City vs AEK Atene: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Paris Saint-Germain vs Barcellona: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Napoli vs Bodø/Glimt: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Stoccarda vs Atlético de Madrid: 21:00 CEST, 20:00 BST

Mercoledì 21 ottobre 2026


  • Como vs Manchester United: 18:45 CEST, 17:45 BST

  • Lille vs Galatasaray: 18:45 CEST, 17:45 BST

  • Aston Villa vs Viking: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Club Brugge vs Lens: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Bayern Monaco vs Arsenal: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Inter vs Shakhtar Donetsk: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Real Madrid vs Lipsia: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Real Betis vs Feyenoord: 21:00 CEST, 20:00 BST

  • Sporting CP vs LASK: 21:00 CEST, 20:00 BST

Giornata 4

Martedì 3 novembre 2026


  • Shakhtar Donetsk vs Sporting CP: 18:45 CET, 17:45 GMT

  • Galatasaray vs Stoccarda: 18:45 CET, 17:45 GMT

  • Atlético de Madrid vs Bayern Monaco

  • Barcellona vs Aston Villa: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Feyenoord vs Inter: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Bodø/Glimt vs Lille: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • LASK vs Slovan Bratislava: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Manchester United vs Roma: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Villarreal vs Paris Saint-Germain: 21:00 CET, 20:00 GMT

Mercoledì 4 novembre 2026


  • AEK Atene vs Real Madrid: 18:45 CET, 17:45 GMT

  • Fenerbahçe vs LiverpooL: 18:45 CET, 17:45 GMT

  • Borussia Dortmund vs Real Betis: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Porto vs Napoli: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • PSV Eindhoven vs Club Brugge: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Lipsia vs Manchester City: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Obiettivo vs Como: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Slavia Praha vs Arsenal: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Viking vs Sabah: 21:00 CET, 20:00 GMT

Giornata 5

Martedì 24 novembre 2026


  • Bodø/Glimt vs LASK: 18:45 CET, 17:45 GMT

  • Galatasaray vs Aston Villa: 18:45 CET, 17:45 GMT

  • Arsenal vs Borussia Dortmund: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Como vs AEK Atene: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Feyenoord vs Porto: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Manchester City vs Napoli: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Lipsia vs Lens: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Real Madrid vs PSV Eindhoven: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Slovan Bratislava vs Real Betis: 21:00 CET, 20:00 GMT

Mercoledì 25 novembre 2026


  • Sabah vs Barcellona: 18:45 CET, 17:45 GMT

  • Slavia Praha vs Villarreal: 18:45 CET, 17:45 GMT

  • Atlético de Madrid vs Viking: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Club Brugge vs Liverpool: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Inter vs Stoccarda: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Shakhtar Donetsk vs Fenerbahçe: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Lille vs Bayern Monaco: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Paris Saint-Germain vs Roma: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Sporting CP vs Manchester United: 21:00 CET, 20:00 GMT

Giornata 6

Martedì 8 dicembre 2026


  • Viking vs Feyenoord: 18:45 CET, 17:45 GMT

  • Villarreal vs Sabah: 18:45 CET, 17:45 GMT

  • AEK Atene vs Galatasaray: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Roma vs Sporting CP: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Aston Villa vs Paris Saint-Germain: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Barcellona vs Manchester City: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Bayern Monaco vs Slavia Praha: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Manchester United vs Lipsia: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Napoli vs Club Brugge: 21:00 CET, 20:00 GMT

Mercoledì 9 dicembre 2026


  • Real Betis vs Como: 18:45 CET, 17:45 GMT

  • Slovan Bratislava vs Shakhtar Donetsk: 18:45 CET, 17:45 GMT

  • Arsenal vs Real Madrid: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Borussia Dortmund vs Inter: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • LASK vs Fenerbahçe: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Liverpool vs Porto: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • PSV Eindhoven vs Atlético de Madrid: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Obiettivo vs Bodø/Glimt: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Stoccarda vs Lille: 21:00 CET, 20:00 GMT

Settima giornata

Martedì 19 gennaio 2027


  • Bodø/Glimt vs Atlético de Madrid: 18:45 CET, 17:45 GMT

  • Galatasaray vs Feyenoord: 18:45 CET, 17:45 GMT

  • AEK Atene vs Roma: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Aston Villa vs Borussia Dortmund: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Inter vs Liverpool: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Porto vs Slavia Praha: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Lille vs Slovan Bratislava: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Real Madrid vs LASK: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Stoccarda vs Club Brugge: 21:00 CET, 20:00 GMT

Mercoledì 20 gennaio 2027


  • Fenerbahçe vs Villarreal: 18:45 CET, 17:45 GMT

  • Sabah vs Napoli: 18:45 CET, 17:45 GMT

  • Como vs Paris Saint-Germain: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Manchester United vs Bayern Monaco: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Lipsia vs Shakhtar Donetsk: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Lens vs Manchester City: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Real Betis vs Arsenal: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Sporting CP vs Barcellona: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Viking vs PSV Eindhoven: 21:00 CET, 20:00 GMT

Giornata 8: mercoledì 27 gennaio, tutte le 21:00 CET, 20:00 GMT


  • Arsenal vs Sabah

  • Roma vs Lille

  • Atlético de Madrid vs Fenerbahçe

  • Borussia Dortmund vs AEK Atene

  • Club Brugge vs Bodø/Glimt

  • Bayern Monaco vs Real Betis

  • Barcellona vs Como

  • Shakhtar Donetsk vs Real Madrid

  • Feyenoord contro Lipsia

  • LASK vs Porto

  • Liverpool vs Lens

  • Manchester City vs Sporting CP

  • Paris Saint-Germain vs Galatasaray

  • PSV Eindhoven vs Stoccarda

  • Slavia Praha vs Aston Villa

  • Napoli vs Viking

  • Villarreal vs Manchester United

  • Slovan Bratislava vs Inter

Calendario della fase di campionato della Champions League 2026/27: 8 settembre 2026 - gennaio 2027

This post is tagged as:

SportfootballChampions League


Caricamento del prossimo contenuto