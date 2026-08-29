Sport
Calendario della fase di campionato della Champions League 2026/27: 8 settembre 2026 - gennaio 2027
La fase di campionato inizia l'8 settembre, con momenti salienti tra Real Madrid e Inter, Liverpool contro Atleti o Napoli contro Arsenal.
HQ
Due giorni dopo la data di Champions League 2026/27, per decidere i rivali di tutte le 36 squadre durante le otto giornate tra l'8 settembre 2026 e gennaio 2027, la UEFA ha pubblicato i calendari dell'intera fase di campionato.
La fase di lega inizierà molto presto, nella settimana tra martedì 8 settembre e giovedì 10 settembre.
Champions League 2026/27 Prima giornata
Martedì 8 settembre 2026
- AEK Atene vs LASK: 18:45 CEST, 17:45 BST
- Club Brugge vs Aston Villa: 18:45 CEST, 17:45 BST
- Borussia Dortmund vs Villarreal: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Porto vs Manchester City: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Lille vs Real Betis: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Real Madrid vs Inter: 21:00 CEST, 20:00 BST
Mercoledì 9 settembre 2026
- Barcellona vs Feyenoord: 18:45 CEST, 17:45 BST
- Stoccarda vs Viking: 18:45 CEST, 17:45 BST
- Liverpool vs Atlético de Madrid: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Paris Saint-Germain vs Slovan Bratislava: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Sporting CP vs Galatasaray: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Napoli vs Arsenal: 21:00 CEST, 20:00 BST
Giovedì 10 settembre 2026
- Fenerbahçe vs Roma: 18:45 CEST, 17:45 BST
- PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk: 18:45 CEST, 17:45 BST
- Como vs Lipsia: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Bayern Monaco vs Bodø/Glimt: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Manchester United vs Sabah: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Slavia Praha vs Obiettivo: 21:00 CEST, 20:00 BST
La Champions League tornerà un mese dopo: 13-14 ottobre; poi 20-21 ottobre; 3-4 novembre; 24-25 novembre; 8-9 dicembre; e infine 19-20 gennaio 2027 e l'ultima giornata il 27 gennaio 2027.
Di seguito puoi vedere l'intero calendario della Champions League 2026/27:
Giornata 2
Martedì 13 ottobre 2026
- Obiettivo vs Sports CP: 18:45 CEST, 17:45 BST
- Sabah vs Slavia Praha: 18:45 CEST, 17:45 BST
- Arsenal vs Lille: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Atlético de Madrid vs Manchester United: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Inter vs Club Brugge: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Galatasaray vs Barcellona: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Lipsia vs PSV Eindhoven: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Viking vs Bayern Monaco: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Villarreal vs Napoli: 21:00 CEST, 20:00 BST
Mercoledì 14 ottobre 2026
- Feyenoord vs Como: 18:45 CEST, 17:45 BST
- LASK vs Liverpool: 18:45 CEST, 17:45 BST
- Roma vs Real Madrid: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Aston Villa vs Fenerbahçe: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Shakhtar Donetsk vs AEK Atene: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Bodø/Glimt vs Borussia Dortmund: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Manchester City vs Paris Saint-Germain: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Real Betis vs Porto: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Slovan Bratislava vs Stoccarda: 21:00 CEST, 20:00 BST
Giornata 3
Martedì 20 ottobre 2026
- Fenerbahçe vs Slavia Praha: 18:45 CEST, 17:45 BST
- Sabah vs Borussia Dortmund: 18:45 CEST, 17:45 BST
- Roma vs Slovan Bratislava: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Porto vs PSV Eindhoven: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Liverpool vs Villarreal: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Manchester City vs AEK Atene: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Paris Saint-Germain vs Barcellona: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Napoli vs Bodø/Glimt: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Stoccarda vs Atlético de Madrid: 21:00 CEST, 20:00 BST
Mercoledì 21 ottobre 2026
- Como vs Manchester United: 18:45 CEST, 17:45 BST
- Lille vs Galatasaray: 18:45 CEST, 17:45 BST
- Aston Villa vs Viking: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Club Brugge vs Lens: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Bayern Monaco vs Arsenal: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Inter vs Shakhtar Donetsk: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Real Madrid vs Lipsia: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Real Betis vs Feyenoord: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Sporting CP vs LASK: 21:00 CEST, 20:00 BST
Giornata 4
Martedì 3 novembre 2026
- Shakhtar Donetsk vs Sporting CP: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Galatasaray vs Stoccarda: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Atlético de Madrid vs Bayern Monaco
- Barcellona vs Aston Villa: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Feyenoord vs Inter: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Bodø/Glimt vs Lille: 21:00 CET, 20:00 GMT
- LASK vs Slovan Bratislava: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Manchester United vs Roma: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Villarreal vs Paris Saint-Germain: 21:00 CET, 20:00 GMT
Mercoledì 4 novembre 2026
- AEK Atene vs Real Madrid: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Fenerbahçe vs LiverpooL: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Borussia Dortmund vs Real Betis: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Porto vs Napoli: 21:00 CET, 20:00 GMT
- PSV Eindhoven vs Club Brugge: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Lipsia vs Manchester City: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Obiettivo vs Como: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Slavia Praha vs Arsenal: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Viking vs Sabah: 21:00 CET, 20:00 GMT
Giornata 5
Martedì 24 novembre 2026
- Bodø/Glimt vs LASK: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Galatasaray vs Aston Villa: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Arsenal vs Borussia Dortmund: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Como vs AEK Atene: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Feyenoord vs Porto: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Manchester City vs Napoli: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Lipsia vs Lens: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Real Madrid vs PSV Eindhoven: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Slovan Bratislava vs Real Betis: 21:00 CET, 20:00 GMT
Mercoledì 25 novembre 2026
- Sabah vs Barcellona: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Slavia Praha vs Villarreal: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Atlético de Madrid vs Viking: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Club Brugge vs Liverpool: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Inter vs Stoccarda: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Shakhtar Donetsk vs Fenerbahçe: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Lille vs Bayern Monaco: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Paris Saint-Germain vs Roma: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Sporting CP vs Manchester United: 21:00 CET, 20:00 GMT
Giornata 6
Martedì 8 dicembre 2026
- Viking vs Feyenoord: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Villarreal vs Sabah: 18:45 CET, 17:45 GMT
- AEK Atene vs Galatasaray: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Roma vs Sporting CP: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Aston Villa vs Paris Saint-Germain: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Barcellona vs Manchester City: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Bayern Monaco vs Slavia Praha: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Manchester United vs Lipsia: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Napoli vs Club Brugge: 21:00 CET, 20:00 GMT
Mercoledì 9 dicembre 2026
- Real Betis vs Como: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Slovan Bratislava vs Shakhtar Donetsk: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Arsenal vs Real Madrid: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Borussia Dortmund vs Inter: 21:00 CET, 20:00 GMT
- LASK vs Fenerbahçe: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Liverpool vs Porto: 21:00 CET, 20:00 GMT
- PSV Eindhoven vs Atlético de Madrid: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Obiettivo vs Bodø/Glimt: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Stoccarda vs Lille: 21:00 CET, 20:00 GMT
Settima giornata
Martedì 19 gennaio 2027
- Bodø/Glimt vs Atlético de Madrid: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Galatasaray vs Feyenoord: 18:45 CET, 17:45 GMT
- AEK Atene vs Roma: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Aston Villa vs Borussia Dortmund: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Inter vs Liverpool: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Porto vs Slavia Praha: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Lille vs Slovan Bratislava: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Real Madrid vs LASK: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Stoccarda vs Club Brugge: 21:00 CET, 20:00 GMT
Mercoledì 20 gennaio 2027
- Fenerbahçe vs Villarreal: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Sabah vs Napoli: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Como vs Paris Saint-Germain: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Manchester United vs Bayern Monaco: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Lipsia vs Shakhtar Donetsk: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Lens vs Manchester City: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Real Betis vs Arsenal: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Sporting CP vs Barcellona: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Viking vs PSV Eindhoven: 21:00 CET, 20:00 GMT
Giornata 8: mercoledì 27 gennaio, tutte le 21:00 CET, 20:00 GMT
- Arsenal vs Sabah
- Roma vs Lille
- Atlético de Madrid vs Fenerbahçe
- Borussia Dortmund vs AEK Atene
- Club Brugge vs Bodø/Glimt
- Bayern Monaco vs Real Betis
- Barcellona vs Como
- Shakhtar Donetsk vs Real Madrid
- Feyenoord contro Lipsia
- LASK vs Porto
- Liverpool vs Lens
- Manchester City vs Sporting CP
- Paris Saint-Germain vs Galatasaray
- PSV Eindhoven vs Stoccarda
- Slavia Praha vs Aston Villa
- Napoli vs Viking
- Villarreal vs Manchester United
- Slovan Bratislava vs Inter