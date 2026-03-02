Calendario della Premier League questa settimana: tutte le partite da martedì a giovedì prima della FA Cup
Le partite di Premier League potete guardarle questa settimana prima del quinto turno della FA Cup.
Attenzione, il quinto turno di FA Cup (ottavi di finale) si giocherà questo fine settimana, tra venerdì 6 marzo con Wolves contro Liverpool e lunedì 9 marzo tra West Ham e Brentford. E senza competizioni europee fino alla prossima settimana, avremo un turno infrasettimanale di Premier League, tra martedì 3 marzo e giovedì 5 marzo, quasi subito dopo le partite dello scorso weekend, in cui il Manchester United è salito tra i primi 3, i Wolves hanno sorpreso Aston Villa e Manchester City e l'Arsenal ha vinto.
Partite di Premier League questa settimana (Giornata 29 su 38):
Martedì, 3 marzo 2026
- Bournemouth vs Brentford — 19:30 GMT / 20:30 CET
- Everton vs Burnley — 19:30 GMT / 20:30 CET
- Leeds vs Sunderland — 19:30 GMT / 20:30 CET
- Wolves vs Liverpool — 20:15 GMT / 21:15 CET
Mercoledì 4 marzo 2026
- Aston Villa vs Chelsea — 19:30 GMT / 20:30 CET
- Brighton vs Arsenal — 19:30 GMT / 20:30 CET
- Fulham vs West Ham — 19:30 GMT / 20:30 CET
- Manchester City vs Nottingham Forest — 19:30 GMT / 20:30 CET
- Newcastle vs Manchester United — 20:15 GMT / 21:15 CET
Giovedì 5 marzo 2026
- Tottenham vs Crystal Palace — 20:00 GMT / 21:00 CET
Subito dopo, inizia gli ottavi di finale della FA Cup... ironicamente, con una ripetizione dello stesso duello, Wolves contro Liverpool. Altri club di Premier League nel quinto turno della FA Cup sono l'Arsenal (contro Mansfield Town), Chelsea (contro Wrexham), Newcastle contro Manchester City, Leeds United (contro Norwich City), Fulham (contro Southampton) e West Ham contro Brentford.
Chi pensi vincerà la Premier League quest'anno?