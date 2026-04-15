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Calendario di tennis a Barcellona e Monaco oggi con Jódar, Fonseca, de Miñaur, Shelton...

L'ATP 500 di Monaco e Barcellona prosegue mercoledì 15 aprile.

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L'azione di tennis su terra battuta a Barcellona e Monaco prosegue mercoledì con ottavi di finale nelle simili competizioni ATP 500, e giocatori come Ben Shelton, Joao Fonseca, Alex de Miñaur o Rafael Jódar sono previsti per giocare oggi 15 aprile.

Partite Open del Barcellona il 15 aprile (ottavi di finale)


  • Nuno Borges vs. Tomás Martín Etcheverry: 11:00 CEST, 10:00 BST

  • Alex de Miñaur vs. Hamad Medjevocic: 12:10 CEST, 11:10 BST

  • Rafael Jódar vs. Camilo Ugo Carabelli: 16:00 CEST, 15:00 BST

  • Cameron Norrie vs. Ethan Quinn: 17:10 CEST, 16:10 BST

Partite Open di Monaco il 15 aprile (ottavi di finale)


  • Arthur Rinderknech vs. João Fonseca: 11:00 CEST, 10:00 BST

  • Alexander Blockx vs. Ben Shelton: 12:40 CEST, 11:40 BST

  • Flavio Cobolli vs. Zizou Bergs: 13:50 CEST, 12:50 BST

  • Vit Kopriva vs. Luciano Darderi: 15:00 CEST, 14:00 BST

Domani si giocheranno le altre quattro partite di ottavi di finale a Barcellona, con Carlos Alcaraz contro Tomas Machac, Lorenzo Sonego contro Andrey Rublev, Corentin Moute contro Lorenzo Musetti e Arthur Fils contro Brandon Nakashima.

A Monaco, il calendario di giovedì include Daniel Altmaier contro Alex Molcan, Botic van de Zandschulp contro Francisco Cerúndolo, Alexander Zverev contro Gabriel Diallo.

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Marta Fernández Jiménez / Shutterstock

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