Calendario di tennis a Barcellona e Monaco oggi con Jódar, Fonseca, de Miñaur, Shelton...

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L'azione di tennis su terra battuta a Barcellona e Monaco prosegue mercoledì con ottavi di finale nelle simili competizioni ATP 500, e giocatori come Ben Shelton, Joao Fonseca, Alex de Miñaur o Rafael Jódar sono previsti per giocare oggi 15 aprile.

Partite Open del Barcellona il 15 aprile (ottavi di finale)



Nuno Borges vs. Tomás Martín Etcheverry: 11:00 CEST, 10:00 BST



Alex de Miñaur vs. Hamad Medjevocic: 12:10 CEST, 11:10 BST



Rafael Jódar vs. Camilo Ugo Carabelli: 16:00 CEST, 15:00 BST



Cameron Norrie vs. Ethan Quinn: 17:10 CEST, 16:10 BST



Partite Open di Monaco il 15 aprile (ottavi di finale)



Arthur Rinderknech vs. João Fonseca: 11:00 CEST, 10:00 BST



Alexander Blockx vs. Ben Shelton: 12:40 CEST, 11:40 BST



Flavio Cobolli vs. Zizou Bergs: 13:50 CEST, 12:50 BST



Vit Kopriva vs. Luciano Darderi: 15:00 CEST, 14:00 BST



Domani si giocheranno le altre quattro partite di ottavi di finale a Barcellona, con Carlos Alcaraz contro Tomas Machac, Lorenzo Sonego contro Andrey Rublev, Corentin Moute contro Lorenzo Musetti e Arthur Fils contro Brandon Nakashima.

A Monaco, il calendario di giovedì include Daniel Altmaier contro Alex Molcan, Botic van de Zandschulp contro Francisco Cerúndolo, Alexander Zverev contro Gabriel Diallo.