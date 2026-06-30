Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
Sport

Calendario di Wimbledon al secondo giorno: ogni partita ATP e WTA di martedì

Zverev, de Miñaur, Swiatek e Serena Williams giocano oggi sull'erba di Wimbledon.

Grand Theft Auto VI (Xbox X)

Grand Theft Auto VI (Xbox X)

From 67.19 EUR at 3 stores
Store Price Shipping Delivery
Difmark
67.19 EUR
0.00 EUR
- days
Buy
Pc Componentes
79.99 EUR
0.00 EUR
- days
Buy
Shop To
93.86 EUR
- days
Buy

Advertisement in partnership with PriceRunner

HQ

Il secondo giorno di Wimbledon, martedì 30 giugno, vedrà le prime partite di giocatori come Alexander Zverev, Flavio Cobolli, Jakub Mensik, Arthur Fils, Taylor Fritz, Ben Shelton o Alex de Miñaur, al primo turno (ottavi di finale), dopo le vittorie di Sinner, Djokovic, Tsitsipas, Jódar o Fonseca lunedì.

Nel tabellone del singolare femminile, oggi ci sarà il debutto di Katie Boulter (giocatrice britannica locale di rango superiore dopo il ritiro di Raducano), Madison Keys, Jasmine Paolini, Amanda Anisimova, la campionessa in carica Iga Swiatek e, infine, Serena Williams, che sarà in campo centrale nel pomeriggio (non prima delle 17:20 CEST, 16:20 BST) per il suo ritorno in singolare tra quattro anni.

Questi sono i match che potete seguire oggi a Wimbledon sia nel singolare maschile che nel singolare femminile.

Partite di singolare maschile a Wimbledon martedì

Campo Centrale - 12:30 BST / 13:30 CEST


  • Arthur Blockx vs (2) Alexander Zverev

Court 1 - 12:00 BST / 13:00 CEST


  • (6) Taylor Fritz contro (LL) Dusan Lajovic

  • (WC) Stan Wawrinka vs Matteo Berrettini

Court 2 - 10:00 BST / 11:00 CEST


  • (D) Otto Virtanen vs (4) Ben Shelton

  • Mariano Navone vs (9) Flavio Cobolli

Tribunale 3 - 10:00 BST / 11:00 CEST


  • (5) Alex de Minaur contro Roman Burruchaga

  • (15) Jakub Mensik contro (WC) Toby Samuel

Tribunale 4 - 10:00 BST / 11:00 CEST


  • (32) Matteo Arnaldi vs Quentin Halys

  • Lorenzo Sonego vs (29) Tomas Martin Etcheverry

Corte 5 - 10:00 BST / 11:00 CEST


  • Kamil Majchrzak vs (30) Alejandro Tabilo

Corte 6 - 10:00 BST / 11:00 CEST


  • (Q) Kyrian Jacquet contro (Q) Vilius Gaubas

  • Tallon Griekspoor vs James Duckworth

Tribunale 7 - 10:00 BST / 11:00 CEST


  • Adrian Mannarino vs Titouan Droguet

  • Benjamin Bonzi contro Gabriel Diallo

Tribunale 8 - 10:00 BST / 11:00 CEST


  • Yannick Hanfmann vs Giovanni Mpetshi Perricard

  • Alex Molcan vs Daniel Altmaier

Court 9 - 10:00 BST / 11:00 CEST


  • Sho Shimabukuro contro (Q) Jaime Faria

  • Corentin Moutet vs Marcos Giron

Court 11 - 10:00 BST / 11:00 CEST


  • (LL) Pablo Llamas Ruiz vs Zachary Svajda

  • Patrick Kypson vs (Q) Mackenzie McDonald

Court 12 - 10:00 BST / 11:00 CEST


  • Thanasi Kokkinakis vs (10) Alexander Bublik

  • (17) Frances Tiafoe vs Terence Atmane

Court 14 - 10:00 BST / 11:00 CEST


  • Valentin Royer vs (WC) Harry Wendelken

  • Jaume Munar vs (18) Francisco Cerundolo

Court 15 - 10:00 BST / 11:00 CEST


  • Alex Michelsen vs (WC) Jacob Fearnley

  • Raphael Collignon vs (20) Arthur Fils

Court 16 - 10:00 BST / 11:00 CEST


  • Damir Dzumhur vs (WC) Arthur Fery

  • Vit Kopriva vs Jan Choinski

Court 17 - 10:00 BST / 11:00 CEST


  • (27) Ugo Humbert contro Zizou Bergs

  • (13) Jiri Lehecka contro Alexei Popyrin

Court 18 - 10:00 BST / 11:00 CEST


  • (19) Karen Khachanov vs (Q) Billy Harris

  • (D) Dane Sweeny vs (WC) Grigor Dimitrov

Partite di singolare femminile a Wimbledon martedì

Campo Centrale - 12:30 BST / 13:30 CEST


  • Taylor Townsend vs (3) Iga Swiatek

  • (WC) Serena Williams vs Maya Joint

Court 1 - 12:00 BST / 13:00 CEST


  • Lois Boisson vs (2) Elena Rybakina

Court 2 - 10:00 BST / 11:00 CEST


  • (6) Amanda Anisimova vs (Q) Lina Gjorcheska

  • (8) Elina Svitolina vs Daria Snigur

Tribunale 3 - 10:00 BST / 11:00 CEST


  • Katie Boulter vs (Q) Tyra Grant

  • Nadia Podoroska vs (12) Marta Kostyuk

Tribunale 4 - 10:00 BST / 11:00 CEST


  • Tereza Valentova vs Karolina Pliskova

  • Camila Osorio vs Simona Waltert

Corte 5 - 10:00 BST / 11:00 CEST


  • (D) Iryna Shymanovich vs Viktorija Golubic

  • Yuliia Starodubtseva vs Anna Blinkova

Corte 6 - 10:00 BST / 11:00 CEST


  • Anhelina Kalinina vs Kamilla Rakhimova

  • Veronika Erjavec vs (Q) Leolia Jeanjean

Tribunale 7 - 10:00 BST / 11:00 CEST


  • Elena-Gabriela Ruse vs Caty McNally

Tribunale 8 - 10:00 BST / 11:00 CEST


  • Kimberly Birrell vs (Q) Alina Korneeva

  • Oksana Selekhmeteva vs Sinja Kraus

Court 9 - 10:00 BST / 11:00 CEST

Beatriz Haddad Maia vs (Q) Maria Timofeeva


  • (D) Polina Kudermetova vs Liudmila Samsonova

Court 11 - 10:00 BST / 11:00 CEST


  • Petra Marcinko vs Sofia Kenin

  • Ajla Tomljanovic vs (Q) Mariam Bolkvadze

Court 12 - 10:00 BST / 11:00 CEST


  • (13) Jasmine Paolini contro (Q) Robin Montgomery

  • (29) Alexandra Eala vs Renata Zarazua

Court 14 - 10:00 BST / 11:00 CEST


  • (25) Elise Mertens vs Laura Siegemund

  • (15) Diana Shnaider vs Eva Lys

Court 15 - 10:00 BST / 11:00 CEST


  • Maria Sakkari vs (24) Clara Tauson

  • (D) Ashlyn Krueger vs (31) Donna Vekic

Court 16 - 10:00 BST / 11:00 CEST


  • Irina-Camelia Begu vs (Mondiale) Katie Swan

  • (23) Emma Navarro vs Paula Badosa

Court 17 - 10:00 BST / 11:00 CEST


  • Talia Gibson vs (21) Marie Bouzkova

  • (17) Sorana Cirstea vs Sara Bejlek

Court 18 - 10:00 BST / 11:00 CEST


  • (D) Kayla Day contro (26) Madison Keys

  • Ella Seidel vs (9) Linda Noskova

Calendario di Wimbledon al secondo giorno: ogni partita ATP e WTA di martedì
Ink Drop / Shutterstock

This post is tagged as:

SporttennisWimbledon


Caricamento del prossimo contenuto