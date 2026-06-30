Calendario di Wimbledon al secondo giorno: ogni partita ATP e WTA di martedì
Zverev, de Miñaur, Swiatek e Serena Williams giocano oggi sull'erba di Wimbledon.
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Il secondo giorno di Wimbledon, martedì 30 giugno, vedrà le prime partite di giocatori come Alexander Zverev, Flavio Cobolli, Jakub Mensik, Arthur Fils, Taylor Fritz, Ben Shelton o Alex de Miñaur, al primo turno (ottavi di finale), dopo le vittorie di Sinner, Djokovic, Tsitsipas, Jódar o Fonseca lunedì.
Nel tabellone del singolare femminile, oggi ci sarà il debutto di Katie Boulter (giocatrice britannica locale di rango superiore dopo il ritiro di Raducano), Madison Keys, Jasmine Paolini, Amanda Anisimova, la campionessa in carica Iga Swiatek e, infine, Serena Williams, che sarà in campo centrale nel pomeriggio (non prima delle 17:20 CEST, 16:20 BST) per il suo ritorno in singolare tra quattro anni.
Questi sono i match che potete seguire oggi a Wimbledon sia nel singolare maschile che nel singolare femminile.
Partite di singolare maschile a Wimbledon martedì
Campo Centrale - 12:30 BST / 13:30 CEST
- Arthur Blockx vs (2) Alexander Zverev
Court 1 - 12:00 BST / 13:00 CEST
- (6) Taylor Fritz contro (LL) Dusan Lajovic
- (WC) Stan Wawrinka vs Matteo Berrettini
Court 2 - 10:00 BST / 11:00 CEST
- (D) Otto Virtanen vs (4) Ben Shelton
- Mariano Navone vs (9) Flavio Cobolli
Tribunale 3 - 10:00 BST / 11:00 CEST
- (5) Alex de Minaur contro Roman Burruchaga
- (15) Jakub Mensik contro (WC) Toby Samuel
Tribunale 4 - 10:00 BST / 11:00 CEST
- (32) Matteo Arnaldi vs Quentin Halys
- Lorenzo Sonego vs (29) Tomas Martin Etcheverry
Corte 5 - 10:00 BST / 11:00 CEST
- Kamil Majchrzak vs (30) Alejandro Tabilo
Corte 6 - 10:00 BST / 11:00 CEST
- (Q) Kyrian Jacquet contro (Q) Vilius Gaubas
- Tallon Griekspoor vs James Duckworth
Tribunale 7 - 10:00 BST / 11:00 CEST
- Adrian Mannarino vs Titouan Droguet
- Benjamin Bonzi contro Gabriel Diallo
Tribunale 8 - 10:00 BST / 11:00 CEST
- Yannick Hanfmann vs Giovanni Mpetshi Perricard
- Alex Molcan vs Daniel Altmaier
Court 9 - 10:00 BST / 11:00 CEST
- Sho Shimabukuro contro (Q) Jaime Faria
- Corentin Moutet vs Marcos Giron
Court 11 - 10:00 BST / 11:00 CEST
- (LL) Pablo Llamas Ruiz vs Zachary Svajda
- Patrick Kypson vs (Q) Mackenzie McDonald
Court 12 - 10:00 BST / 11:00 CEST
- Thanasi Kokkinakis vs (10) Alexander Bublik
- (17) Frances Tiafoe vs Terence Atmane
Court 14 - 10:00 BST / 11:00 CEST
- Valentin Royer vs (WC) Harry Wendelken
- Jaume Munar vs (18) Francisco Cerundolo
Court 15 - 10:00 BST / 11:00 CEST
- Alex Michelsen vs (WC) Jacob Fearnley
- Raphael Collignon vs (20) Arthur Fils
Court 16 - 10:00 BST / 11:00 CEST
- Damir Dzumhur vs (WC) Arthur Fery
- Vit Kopriva vs Jan Choinski
Court 17 - 10:00 BST / 11:00 CEST
- (27) Ugo Humbert contro Zizou Bergs
- (13) Jiri Lehecka contro Alexei Popyrin
Court 18 - 10:00 BST / 11:00 CEST
- (19) Karen Khachanov vs (Q) Billy Harris
- (D) Dane Sweeny vs (WC) Grigor Dimitrov
Partite di singolare femminile a Wimbledon martedì
Campo Centrale - 12:30 BST / 13:30 CEST
- Taylor Townsend vs (3) Iga Swiatek
- (WC) Serena Williams vs Maya Joint
Court 1 - 12:00 BST / 13:00 CEST
- Lois Boisson vs (2) Elena Rybakina
Court 2 - 10:00 BST / 11:00 CEST
- (6) Amanda Anisimova vs (Q) Lina Gjorcheska
- (8) Elina Svitolina vs Daria Snigur
Tribunale 3 - 10:00 BST / 11:00 CEST
- Katie Boulter vs (Q) Tyra Grant
- Nadia Podoroska vs (12) Marta Kostyuk
Tribunale 4 - 10:00 BST / 11:00 CEST
- Tereza Valentova vs Karolina Pliskova
- Camila Osorio vs Simona Waltert
Corte 5 - 10:00 BST / 11:00 CEST
- (D) Iryna Shymanovich vs Viktorija Golubic
- Yuliia Starodubtseva vs Anna Blinkova
Corte 6 - 10:00 BST / 11:00 CEST
- Anhelina Kalinina vs Kamilla Rakhimova
- Veronika Erjavec vs (Q) Leolia Jeanjean
Tribunale 7 - 10:00 BST / 11:00 CEST
- Elena-Gabriela Ruse vs Caty McNally
Tribunale 8 - 10:00 BST / 11:00 CEST
- Kimberly Birrell vs (Q) Alina Korneeva
- Oksana Selekhmeteva vs Sinja Kraus
Court 9 - 10:00 BST / 11:00 CEST
Beatriz Haddad Maia vs (Q) Maria Timofeeva
- (D) Polina Kudermetova vs Liudmila Samsonova
Court 11 - 10:00 BST / 11:00 CEST
- Petra Marcinko vs Sofia Kenin
- Ajla Tomljanovic vs (Q) Mariam Bolkvadze
Court 12 - 10:00 BST / 11:00 CEST
- (13) Jasmine Paolini contro (Q) Robin Montgomery
- (29) Alexandra Eala vs Renata Zarazua
Court 14 - 10:00 BST / 11:00 CEST
- (25) Elise Mertens vs Laura Siegemund
- (15) Diana Shnaider vs Eva Lys
Court 15 - 10:00 BST / 11:00 CEST
- Maria Sakkari vs (24) Clara Tauson
- (D) Ashlyn Krueger vs (31) Donna Vekic
Court 16 - 10:00 BST / 11:00 CEST
- Irina-Camelia Begu vs (Mondiale) Katie Swan
- (23) Emma Navarro vs Paula Badosa
Court 17 - 10:00 BST / 11:00 CEST
- Talia Gibson vs (21) Marie Bouzkova
- (17) Sorana Cirstea vs Sara Bejlek
Court 18 - 10:00 BST / 11:00 CEST
- (D) Kayla Day contro (26) Madison Keys
- Ella Seidel vs (9) Linda Noskova