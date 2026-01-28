Gamereactor

Calendario Major I della Call of Duty League: come guardare e quando si tengono le partite

Il torneo si svolgerà dal 29 gennaio al 1° febbraio, con i migliori giocatori di CoD che si sfidano.

Con tutte e 12 le squadre professionistiche impegnate questa settimana nel torneo Major I della Call of Duty League o CDL, sembra che sarà un evento da scatenare. Ospitato a Dallas, Major I sarà trasmesso in diretta in tutto il mondo, permettendoti di vincere XP, skin e altro ancora guardando l'evento mentre si svolge.

Se vuoi un rapido riepilogo del calendario, però, i social media CDL hanno pubblicato un tabellone all'inizio della settimana, e Esports.gg riportano tutte le partite del torneo e quando si svolgeranno.

Giovedì 29 gennaio si terrà il Round 1 dei Vincitori, che comprende:


  • Paris Gentle Mates vs. Toronto KOI - 18:30 GMT

  • Carolina Royal Ravens vs. LA Thieves - 20:00 GMT

  • Falcons di Riyadh vs. OpTic Texas - 21:30 GMT

  • FaZe Vegas vs. G2 Minnesota - 1:00 del 30 GMT

Poi, venerdì, avremo il primo turno di eliminazione, che avrà:


  • Vancouver Surge vs. da definire - 18:30 GMT

  • Eretici di Miami vs. da definire - 20:00 GMT

  • Cloud9 New York vs. da definire - 21:30 GMT

  • Boston Breach vs. da definire - 1:00 AM GMT

Dopo di ciò, molte delle partite sono sconosciute, poiché vincitori e perdenti sono ovviamente da definire. Venerdì inizierà anche il secondo turno degli incontri a eliminazione, che si proseguirà anche sabato insieme al secondo turno dei vincitori e al terzo turno di eliminazione. Tutto ciò porta alla grande finale, che si svolgerà alle 1 di notte del 2 febbraio GMT.

