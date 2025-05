Call of Cthulhu Il direttore creativo dà i suoi consigli per la progettazione di giochi di ruolo

HQ

Di recente, abbiamo avuto modo di sederci con la mente del gioco di ruolo da tavolo Mike Mason. Mason, che ha contribuito a creare Warhammer 40,000: Dark Heresy e attualmente lavora come direttore creativo su Call of Cthulhu, stava condividendo un po' della sua saggezza sul perché Cthulhu è ancora così divertente da giocare dopo così tanti anni, su come le storie lovecraftiane possono essere adattate ai giochi di ruolo e su come i game designer in erba possono trasformare i loro giochi di ruolo in realtà.

Quando gli abbiamo chiesto quale consiglio o trucco Mason potrebbe dare ai designer di giochi di ruolo, ha risposto: "Penso che sia solo per fare qualcosa. Ho visto che a molte persone piace pensarci per molto tempo, e forse non finire mai per scrivere o gestire il gioco. E per dire, devi solo provare, provarci e provare".

"La prima volta che lo farai non sarà il massimo, ma imparerai dall'esperienza e migliorerai", Mason continuò. "Le prime cose che ho scritto sono state terribili. Ma ora ho passato un bel po' di tempo a farlo. E scrivo meglio ora di quando ho iniziato".

Quindi, in sostanza, devi solo uscire e farlo. Come ogni tipo di scrittura o processo creativo, se non lo fai, il lavoro non verrà fatto. Quindi esci e inizia a creare il tuo gioco di ruolo da tavolo. Ma non prima di aver dato un'occhiata all'intervista completa con Mike Mason qui sotto: