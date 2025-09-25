Call of Duty: Black Ops 7 ci porta lungo l'autostrada per l'inferno nel primo assaggio del gameplay di Zombi

HQ

Tra circa sei settimane, il prossimo capitolo del franchise di Call of Duty e il settimo capitolo della serie Black Ops faranno il loro arrivo. Il 14 novembre, Call of Duty: Black Ops 7 verrà lanciato su PC, PlayStation 4 e 5, Xbox One e Xbox Series X/S, e dopo essere stati in grado di affinare il multiplayer all'inizio di questa settimana, ora possiamo fare lo stesso con la modalità Zombies.

La cosa principale da notare è che la grande mappa di lancio sarà Ashes of the Damned, e che combinerà i personaggi preferiti dai fan di ritorno con il cast di Black Ops 6. Apparentemente sarà più un design a mappa aperta, poiché ci sarà un Wonder Vehicle disponibile per guidare noto come Ol' Tessie, che se combinato con il nuovo Wonder Weapon noto come Necrofluid Gauntlet, dovrebbe consentire ai giocatori di masticare efficacemente le orde di dannati, inclusi i nuovi tipi di nemici come il quadripede e l'agile Ravagers e lo spaventoso orso zombie noto come Zursa. Certo, ci saranno anche diverse trappole sparse per la mappa per aiutare a tagliare i non morti in minuscoli pezzi.

Per il resto, il gioco supporterà anche una serie di modalità Zombies al lancio, tra cui il tanto atteso ritorno della modalità Dead Ops Arcade dall'alto verso il basso e la ripresa della modalità Directed poche settimane dopo il lancio per consentire ai fan di superare più facilmente il duro easter egg al centro della mappa Ashes of the Damned.

Ci saranno anche potenziamenti familiari, ritorni di essenza e recupero, 12 Perk-A-Colas saranno disponibili al lancio incluso il nuovo Wisp Tea, oltre a sei Field Upgrades e sei Ammo Mods, e Augments vedranno un leggero cambiamento nel modo in cui funzionano in un gioco.

Francamente c'è molto di più da dettagliare, quindi per saperne di più sulla prossima modalità Zombies, assicurati di dare un'occhiata al trailer di gioco qui sotto e di leggere il blog completo e molto completo di Call of Duty anche qui.