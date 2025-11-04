Call of Duty: Black Ops 7 e diverse aggiunte del primo giorno in arrivo su Game Pass molto presto

HQ

Uno dei grandi cambiamenti con l'aumento dei prezziGame Pass di Microsoft il mese scorso è stato che i giochi Call of Duty non saranno più inclusi nell'abbonamento Premium standard (prima, i giochi Microsoft venivano aggiunti entro un anno dal rilascio). Ma con Ultimate, Call of Duty è ancora incluso come prima e, man mano che ci avviciniamo al lancio, Black Ops 7 è ovviamente la grande attrazione per la prima metà di novembre.

Tuttavia, ci sono altri fantastici titoli in arrivo sul servizio, tra cui una serie di aggiunte al primo giorno. Xbox Wire ha ora rivelato l'elenco completo e quanto segue verrà presto aggiunto a Game Pass (i giochi contrassegnati con * non saranno disponibili su Game Pass Premium al momento del lancio, i giochi contrassegnati con ** sono già inclusi in altri abbonamenti ma saranno ora disponibili su Xbox Premium ) nei prossimi giorni:



Dead Static Drive (Cloud, Xbox e PC) - 5 novembre*



Sniper Elite: Resistance (Cloud, Xbox e PC) - 5 novembre**



Egging On (Cloud, PC e Xbox Series S/X) - 6 novembre*



Whiskerwood (PC) - 6 novembre*



Voidtrain (Cloud, PC e Xbox Series S/X) - 7 novembre



Great God Grove (Cloud, PC e Xbox Series S/X) - 11 novembre



Lara Croft and the Temple of Osiris (Cloud, Xbox e PC) - 11 novembre



Pigeon Simulator (Cloud, PC e Xbox Series S/X) - 11 novembre*



Relic Hunters Legend (Cloud, Xbox e PC) - 12 novembre



Winter Burrow (Cloud, Xbox e PC) - 12 novembre*



Call of Duty: Black Ops 7 (Cloud, Xbox e PC) - 14 novembre*



Come al solito, ci sono anche contenuti extra inclusi come vantaggi che possono essere scaricati gratuitamente e la prima metà di novembre offre cose come la skin Neith Bow di Epic Seraph per Smite 2 e Unlock Heroes and More per Superball, qualcosa di cui puoi leggere di più su Xbox Wire.

I seguenti titoli verranno rimossi dal servizio il 15 novembre, ma come al solito è possibile ottenere uno sconto su di essi tramite l'abbonamento se si desidera mantenerlo: