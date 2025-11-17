Call of Duty: Black Ops 7 (Giocatore singolo)

HQ

Sono passati dieci anni dagli eventi di Black Ops II, e quando conosciamo per la prima volta i nuovi membri dell'unità Spectre One forze speciali, vengono inviati a indagare sugli affari loschi della società tecnologica globale The Guild. Una versione deepfake di una versione improvvisamente viva e segnata dal superterrorista ricercato e assassino di massa Raul Menendez ha causato ogni tipo di problema, e prima che Spectre One il capo della squadra David Mason (Milo Ventimiglia) se ne accorga, The Guild capo Emma Kagan ha avvelenato l'intero gruppo con un nuovo tipo di gas che causa Mason, Mike Harper (Michael Rooker), Samuels e Leilani allucinano come se avessero mangiato funghi magici.

Quindi questo è Call of Duty, dove ragni giganti alieni mutanti mi sputano una sostanza verde chiaro chiamata 'Paura'. Prendi questo.

Call of Duty: Black Ops 7 è stato sviluppato da Treyarch, proprio come il predecessore dello scorso anno, grazie al team di proprietà di Activision che è cresciuto da circa 450 sviluppatori a poco meno di 700 negli ultimi due anni. Il team è stato semplicemente diviso a metà poco più di due anni fa e da allora lavora in parallelo su due titoli Black Ops. Questo è stato fatto principalmente per dare a Infinity Ward più tempo con il nuovo motore grafico e con il presunto Modern Warfare dell'anno successivo. La parte per giocatore singolo (che è la valutazione qui; la componente multiplayer sarà recensita separatamente) è più folle nell'aspetto e nella disposizione di quanto abbiamo mai visto in Call of Duty, e anche se inizia in modo piuttosto promettente con un primo livello serrato e cutscene relativamente piacevoli, è al primo respiro di gas che va oltre ciò che sono disposto ad accettare e molto più di ciò che Call of Duty come serie di giochi dovrebbe essere.

Mentre il gas velenoso sale nel cervello di Mason, siamo costretti a giocare diversi livelli sotto forma dei suoi incubi, e ogni secondo di questo è pura e concentrata spazzatura.

Treyarch ha mangiato gli stessi funghi magici dei suoi protagonisti stereotipicamente semplici durante lo sviluppo di Black Ops 7, che oscilla tra il far scatenare Mason & Co sulla mappa battle royale Avalon in quello che si può descrivere al meglio come DMZ Lite, e alternare livelli di sogno febbrile all'interno degli incubi di Mason, all'interno di catacombe Doom buie come la pece, o su isole fluttuanti nel cielo collegate da steli rosso neon provenienti da gigantesche piante carnivore. Diventa molto strano molto rapidamente, e non ho quasi bisogno di far notare a chi ha giocato ai giochi precedenti quanto questo si adatti male a ciò che Call of Duty è, e lo è stato. Le missioni in cui Mason & Co viaggiano nell'aria su una misteriosa nave fantasma e sparano mosche giganti verde neon sibilanti, o in cui saltano tra isole fluttuanti nel cielo, sparano a zombie di lava e spegnono fiori carnivori, potrebbero essere alcune delle peggiori missioni che abbia mai giocato in tutta la mia vita.

L'unica missione valida è la prima, ed è molto breve.

Non migliora quando Treyarch allunga il tempo di gioco con DMZ missioni in Avalon, gettando il giocatore tra opposti tonali e sostituendo mosche aliene sibilanti e zombie di lava con uno e gli stessi cloni di bot DMZ (migliaia di loro) che sono più stupidi come rocce e quasi non si accorgono quando sparo via i loro compagni con i lanciarazzi, eppure che, nonostante ciò, colpisce sempre la testa di Mason da 400 metri di distanza, ovunque io stia o come mi muova. È incredibilmente ovvio che Treyarch non ha più nulla da offrire dopo tutti i suoi innumerevoli Black Ops giochi. Non hanno altro da dire che non sia pura sciocchezza, e non hanno idee sensate nemmeno loro, se non pura, folle sciocchezze che presumo siano almeno in parte pensate per trollare i fan.

Invece di lanciare oggi più DMZ e la nuova mappa battle royale Avalon in Warzone, Raven ha scelto di farla parte dell'esperienza single-player, che per la maggior parte è solo una versione significativamente peggiore di DMZ, senza PvP.

Un esempio è che la modalità giocatore singolo, la campagna storia, richiede una connessione online costante indipendentemente dal fatto che tu giochi da solo o con tre amici. Una volta dentro Avalon, non puoi mettere in pausa il gioco perché è "online" e se lasci il controller sul divano per più di un paio di minuti, verrai cacciato nella lobby per inattività e costretto a ricominciare da capo, giocando tutto il capitolo dall'inizio indipendentemente da dove ti trovi. Inoltre, se giochi Black Ops 7 da solo e non con tre amici, né Mike, né Eric né Lailani ti accompagneranno nel tuo viaggio. Qui non ci sono aiutanti controllati dal computer, anche se appaiono tutti in ogni cutscene e parlano costantemente con Mason come se fossero proprio dietro di lui, armi pronte.

"Guarda il volto dell'inteeeelligence."

Ora è chiaro perché Activision, e principalmente Raven Software, hanno smesso di sviluppare la promettente parte DMZ di Warzone e poi hanno rimosso la modalità di gioco. Questo perché ora hanno basato sia la modalità giocatore singolo su Modern Warfare III sia questo gioco su elementi DMZ riutilizzati con nemici bot più stupidi di una scatola di pietre, e scontri a fuoco che non si trasformano mai in altro che essere terribilmente monotoni e piatti. Spesso vieni assediato da fino a sette nemici identici contemporaneamente, tutti e sette colpiscono ogni colpo che sparano, e l'unico modo per sopravvivere è correre via dalla sparatoria, accucciarti dietro una scatola e abbattere le piastre protettive nel giubbotto, poi tornare indietro e continuare a destreggiare orde di nemici stupidi. Non si aiutano mai, non si nascondono mai in modo intelligente e non ti seguono mai come giocatore quando scappi, ma restano nello stesso posto e aspettano che tu torni. Come la più grande serie d'azione al mondo, con oltre 3.000 sviluppatori dedicati e un budget annuale di centinaia di milioni di dollari, sia arrivata qui - lanciata in questo stato - è semplicemente vergognoso e decisamente triste.

I soldati nemici sono bot della DMZ, e sono così stupidi e incredibilmente noiosi da combattere che spesso sembra una parodia.

Detto ciò, praticamente tutte le armi in Black Ops 7 sono piacevoli. Mi mancano alcuni dei miei preferiti di Modern Warfare ma la sensazione di tutte le armi è buona e mi piace l'equilibrio tra cadenza di fuoco e velocità di corsa, cosa che non posso dire di Battlefield 6. Quello che però non mi piace è quanto fuoco pesante da distanza ravvicinata i nemici stupidi riescano a resistere durante tutta la storia in questo gioco. Non è raro dover svuotare un intero caricatore di colpi da 5,56 su un soldato robot che si avvicina e senza intelligenza, il che significa sempre essere colpiti alla testa 1.200 volte mentre ricarica. Le spugne di proiettili assumono un significato completamente nuovo in questo gioco e sono sicuramente il motivo per cui Treyarch ha posizionato indicatori di salute sopra le teste dei soldati nemici, così che non si sente esattamente come prima, ovvero i tuoi proiettili infliggono pochissimi danni.

Treyarch ha preso in prestito alcuni zombie dalla modalità Zombies, anche. Qui combattono fianco a fianco con le guardie della Gilda. Perché o come succede, non lo sapremo mai.

Inoltre, è di nuovo molto chiaro quanto il motore IW9 sia davvero obsoleto a questo punto. È quasi bizzarro che Infinity Ward, Raven e Treyarch stiano ancora funzionando con un motore di gioco ottimizzato per PlayStation 4, che secondo gli standard odierni è una console di 12 anni. Tutto, dai movimenti della bocca mal animati quando i personaggi parlano alla grafica del gioco stessa, sembra irrimediabilmente bloccato nella "generazione scorsa", e rispetto a Battlefield 6, tra gli altri, Call of Duty probabilmente non è mai sembrato così datato. Solo una cosa, come il fatto che abbiano inserito una serie di battaglie arbitrarie contro boss in cui dobbiamo sparare ai "semi" di una pianta carnivora grande quanto un grattacielo, o lanciare machete viola chiaro lunghi 200 metri contro un fantasma gangster, dice davvero tutto quello che c'è da sapere su questa triste esperienza single-player.

Enormi machete cadono dal cielo e Mason deve sparare a soldati speciali fatti di lava in fiamme. Call of Duty non è mai stato peggiore.

Con risorse apparentemente infinite, tantissime e tonnellate di talento e, soprattutto, esperienza, Call of Duty dovrebbe naturalmente offrire esperienze d'azione oltre qualsiasi altra cosa sul mercato oggi. Dovremmo avere una grafica estremamente elegante, un suono 3D rivoluzionario, una distruzione totale, personaggi ben scritti e credibili, nemici super intelligenti e tutto ciò che sta nel mezzo, ma oggi non abbiamo nulla di tutto ciò. Ci ritroviamo con soluzioni economiche, stupide e brutte, storie inutili, personaggi senza speranza e elementi riutilizzati rubati da un gioco gratuito che ha diversi anni fa. Call of Duty non è mai stato peggio di così, e a meno che Infinity Ward non faccia qualcosa di drastico, trovo molto difficile credere che funzionerà ancora a lungo.